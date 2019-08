Intendant für Musikstudium an der Oder

Heinz Kannenberg

Frankfurt (Oder) (MOZ) Das Brandenburgische Staatsorchester Frankfurt (Oder) möchte bei der Verwirklichung der "großartigen Vision" Europäische Kulturhauptstadt Frankfurt-Slubice eine zentrale Rolle spielen. "Die Musikfesttage der Doppelstadt könnten dabei zu einem Festival werden, das internationales Ansehen genießt und weit nach Polen und Deutschland ausstrahlt", betont Intendant Roland Ott. Bei diesem Festival begegneten sich viele Laienmusiker der Doppelstadt und der Region Weltstars, Bands und Orchestern aus ganz Europa.

"Frankfurt und Slubice als klingende, bunte Stadt, in die Menschen ihre Musik mitbringen und wo sich musikalische Traditionen und Verrücktheiten mit Neugier und Wohlwollen begegnen, das wäre doch eine wunderbare Vorstellung", reagiert Roland Ott begeistert auf die Ankündigung der beiden Stadtoberhäupter, dass sich Frankfurt und Slubice als Kulturhauptstadt 2029 bewerben wollen.

Umbau der Konzerthalle

Eine andere Vorstellung wäre eine beispielhafte Musikerziehung mit Unterstützung des Staatsorchesters, durch die Kinder und Jugendliche an jeder Schule so selbstverständlich ein Instrument lernen, wie Lesen, Schreiben und Mathematik. "Und was wäre, gipfelte diese Musikerziehung in einem Musikstudium an einer der Viadrina angegliederten Musikhochschule, der ersten Musikhochschule in Brandenburg?", regt Intendant Ott an.

Roland Ott gibt den Anstoß, die Konzerthalle zum ersten, grenzüberschreitenden Konzerthaus umzubauen. Ein Haus, dass durch seine kluge wie kühne, verbindende wie nachhaltige Architektur ebenso besticht, wie durch die Kultur, die in ihm stattfindet.

Die Musiktradition reiche allein nicht, aus Frankfurt eine Kulturhauptstadt zu machen. "Aber die Musik könnte ein wichtiges Werkzeug sein, mit dem Frankfurt Aufmerksamkeit gewinnt", betont Ott.