In Brandenburg gelten 172 Kinder als vermisst

Mathias Hausding

Potsdam (MOZ) Im Land Brandenburg werden derzeit 172 Minderjährige vermisst. 47 von ihnen sind jünger als 14 Jahre. Das teilte das Landeskriminalamt am Mittwoch auf Anfrage dieser Zeitung mit. Ungefähr je zur Hälfte handelt es sich demnach um Minderjährige mit deutscher Staatsbürgerschaft beziehungsweise um Mädchen und Jungen aus anderen Ländern.

In der Statistik sind unter anderem Kindesentziehungen ins Ausland enthalten sowie unbegleitete minderjährige Flüchtlinge, die sich in Brandenburg registrieren lassen, aber dann mit unbekanntem Ziel weiterziehen. Eine weitere Gruppe sind Kinder, die aus Jugendhilfe-Einrichtungen ausreißen.

Die CDU-Landtagsabgeordnete Kristy Augustin wollte dazu mittels einer Kleinen Anfrage beim Jugendministerium mehr wissen. "Was passiert mit Kindern, die in Obhut sind, sich dann aber entziehen?", fragt die Jugendpolitikerin. Laut Medienberichten sollen vietnamesische Kinder zur Zwangsarbeit in die Region geschleust worden sein. Auch die Frage nach dem Schutz der Vermissten etwa vor Kindesmissbrauch stellt sich.

Das Jugendministerium hat aber keine Erkenntnisse zur Entwicklung der Fallzahlen und möglichen Hintergründen der Vermisstenfälle im Land, wie aus der Antwort an Augustin hervorgeht. Statistiken und Analysen dazu führe man nicht. Auch einen Austausch zwischen Jugendministerium und Innen-Ressort, sprich: der Polizei, habe es bislang nicht gegeben. Kristy Augustin sieht in diesem Verhalten "Ignoranz gegenüber den Schicksalen von verschwundenen Minderjährigen". Es gehe hier um Kinder, um Schutzbefohlene, mahnt sie. "Das Land muss gegenüber den Jugendämtern der Kreise auf Auskunft pochen, die Fälle regelmäßig abfragen und wenigstens eine ordentliche Statistik führen."

Andernorts sind verschwundene Jugendliche bereits ein Thema. So schlug die Rostocker Polizei jüngst angesichts steigender Zahlen Alarm und warnte davor, dass alleingelassene Minderjährige schnell zu Opfern von Straftaten oder selbst zu Tätern werden könnten.