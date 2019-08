Linke initiieren Volksinitiative gegen Hohenzollern-Ansprüche

Ulrich Thiessen

Potsdam (MOZ) Die brandenburgischen Linken wollen eine Volksinitiative starten, die sich gegen Entschädigungen und Rückgabe von Kunstgütern an die Kaisererben richtet. Ziel sei es, "kein Eigentum des Volkes an die Hohenzollern zu verschenken", heißt es in einer Pressemitteilung der Landesvorsitzenden Anja Mayer, die am Mittwoch verschickt wurde.

Das Vorhaben soll am heutigen Donnerstag in Potsdam am neuen Garten, dem Eingang zum Schloss Cecilienhof vorgestellt werden. Präsentieren wollen es neben den beiden Parteichefs Mayer und Diana Golze auch die Spitzenkandidaten zur Landtagswahl Kathrin Dannenberg und Sebastian Walter.

Der Streit um die Forderungen der Hohenzollern waren Anfang Juli öffentlich geworden. Die jahrelangen Verhandlungen zwischen dem Bund, Berlin und Brandenburg mit der Familie drohten zu scheitern, nachdem die Hohenzollern neben dem Anspruch auf Kunstgegenstände auch noch kostenloses Wohnrecht unter anderem im Schloss Cecilienhof eingefordert hatten.

Vor zwei Wochen gab es ein weiteres ergebnisloses Treffen aller Beteiligten. Brandenburgs Finanzminister Christian Görke (Linke) hatte daraufhin angekündigt, ein gegenwärtig ruhendes Verfahren vor dem Potsdamer Verwaltungsgericht wieder aufnehmen zu lassen. Dabei geht es um eine Entschädigungszahlung in Höhe von 1,2 Millionen Euro für Enteignungen nach dem Zweiten Weltkrieg.