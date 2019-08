Linken-Spitzenkandidat Walter: "Ungerechtigkeiten fand ich immer blöd"

dpa

Luckenwalde (dpa) Noch nicht einmal 30 und schon Karriere in der Brandenburger Linkspartei gemacht: Sebastian Walter ist einer der beiden Spitzenkandidaten der Linken zur Landtagswahl am 1. September.

"Ich wollte aber nie in die Berufspolitik", sagt Walter, der mit der Landtagsabgeordneten Kathrin Dannenberg die Kandidatenliste anführt. Er hat sich nun anders entschieden, will in den Landtag einziehen.

"Darf ich Ihnen etwas zur Landtagswahl mitgeben?", fragt Walter unverdrossen in der Fußgängerzone von Luckenwalde (Teltow-Fläming), einer Station der Wahlkampftour. Manchmal wird freundlich interessiert etwas entgegengenommen. Viele winken aber auch wortlos ab und entschwinden schnell in den nahen Discounter.

"Wir setzen uns für gerechte Löhne ein", sagt er zu zwei jungen Frauen, die gerade einen Beruf im Sozialbereich erlernen. Sie nehmen es zur Kenntnis, ebenso den Hinweis, dass die Linke bis jetzt zehn Jahre mit der SPD in Regierungsverantwortung im Land ist. Als "Stimme des Ostens" wolle sich die Partei für gleichwertige Lebensbedingungen einsetzen, betont Walter. "Wir wollen die Tarifbindung erhöhen, einen höheren Vergabemindestlohn durchsetzen und diesen auch regelmäßig überprüfen", kündigt er an.

Jüngste Umfragen lassen bei der Landtagswahl alles offen: SPD, AfD und CDU liegen fast gleichauf um 20 Prozent oder etwas darunter, dicht gefolgt von der Linken und den Grünen. BVB/Freie Wähler wollen im Landtag bleiben, die FDP will wieder einziehen. Ein Rechtsruck müsse auf jeden Fall aufgehalten werden. "Ich erlebe Menschen, die Angst vor der AfD haben", sagt der Linke-Wahlkämpfer.

Walter, 1990 geboren, kennt die DDR nur aus Erzählungen. "Ich habe die Wende nicht erlebt", sagt der Eberswalder. "Meine Eltern waren nie arbeitslos, wir konnten immer in Urlaub fahren", berichtet er über seine Kindheit. Aber Klassenkameraden sei es nicht so gut gegangen. "Ungerechtigkeiten fand ich immer blöd", sagt er. Das treibe ihn seit der Schulzeit an.

Gibt es da schräge Blicke von älteren Genossen in der Partei, mit ihrer größeren Lebenserfahrung und oft auch längeren Zugehörigkeit zur Linken? Das Durchschnittsalter der Mitglieder liegt nach Angaben der Landesgeschäftsstelle bei 66,8 Jahren, seit drei Jahren werde eine langsame Verjüngung bemerkt. "Wenn man jung ist, darf man sich nicht so wichtig nehmen", sagt Walter. Einen Generationenkonflikt sieht er nicht.

Seine Politik-Karriere begann Walter nach eigenen Angaben als 14-Jähriger in der Linksjugend. Mit 17 gründete er ein Jugendbündnis für ein tolerantes Eberswalde. Mit 22 wurde er der bisher jüngste stellvertretende Vorsitzende eines Linke-Kreisverbandes im Land. Mit 26 war der er der jüngste Gewerkschaftssekretär. "Ich war überall der Jüngste", sagt er. Ist er immer auf der Überholspur? Nein, er sei zielstrebig und zuverlässig, heißt es von Genossen, die ihn seit seinen ersten Schritten in die Politik kennen.

Ein Stück weit gibt er zu, dass er seine Ziele vehement verfolgt. "Wenn ich einmal eine Entscheidung getroffen habe, bleibe ich dabei." Solch ein Punkt, an dem er festhält, ist: Solange CDU-Landeschef Ingo Senftleben mit AfD-Landeschef Andreas Kalbitz reden wolle, gebe es kein Gespräch mit Senftleben. "Ich weiß nicht, was mit Kalbitz besprochen werden sollte", sagt Walter. Mit AfD-Wählern hingegen müsse gesprochen werden, aber nicht mit der AfD.

In den Sonntagsfragen im Juni und Juli kam die Linke auf 14 bis 16 Prozent. Walter hofft auf ein erfolgreiches Abschneiden der Linkspartei, ohne eine Zahl zu nennen. Obwohl die Linke seit 2009 mitregiert, sagt er: "Wir müssen auch deutlich machen, dass es ein Weiter so nicht geben darf." Bestimmte Fragen, die jetzt anstünden, hätten schon vor zehn Jahren Thema sein und beantwortet werden müssen. Als Beispiel nennt er den Strukturwandel in der Lausitz durch den geplanten Braunkohleausstieg. "Dort muss es für die Menschen mehr geben, als nur Faltboote für Tagebauseen zu verleihen", sagt Walter.