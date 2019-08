Masterarbeit über das Alte Kino

Lisa Mahlke

Frankfurt (MOZ) Ich glaube, das ist das Werk meines Lebens", sagt Ruben Gonzales Espinoza lachend. Die Rede ist von seiner Abschlussarbeit, die sich um das Alte Kino dreht. Der Viadrina-Masterstudent kommt aus Peru und lebt erst seit knapp zwei Jahren in Frankfurt, kennt das Kino also im Gegensatz zu vielen Frankfurtern nicht aus seiner eigenen Kindheit. Und trotzdem strahlt es eine solche Faszination für ihn aus, dass er sich ihm aus kulturwissenschaftlicher Sicht nähern will.

Interviews mit Akademikern

Kulturmanagement ist die Disziplin des 33-Jährigen. Für seine Arbeit hat er Akteure interviewt, die mit dem Alten Kino zu tun hatten oder haben: Kunst- und Deutschlehrer Winfried Bellgardt und Stadtplaner Dieter Freudenberg zum Beispiel, die 2013 und 2014 ein Projekt mit Siebt- und Neuntklässlern am Karl-Liebknecht-Gymnasium initiiert haben, in dem sich die Schüler über Nutzungsformen des Kinos Gedanken machten. Außerdem sprach der Student mit Stadtarchivar Ralf-Rüdiger Targiel und dem ehemaligen Beigeordneten für Bauen und Kultur Markus Derling. Dass etwa dessen Ideen trotz neuer Verwaltungsspitze erhalten geblieben sind, bezeichnet er als sehr wertvoll und erklärt: "In Lateinamerika kommt jede Regierung mit einem neuen Plan." Vor allem aber interessiert ihn für seine Forschung die Frage, wie das Schulprojekt etwas in der Stadt bewegt hat. Denn Espinoza glaubt, dass dieses das Interesse auch anderer am Alten Kino wiedererweckt und für mehr Partizipation gesorgt hat.

Nur 2000 Euro hatte die AG damals für das gesamte Schuljahr zur Verfügung. "Die habe einfach Magie mit den 2000 Euro gemacht", findet der Student. Partizipation ist in seiner Arbeit ein zentraler Begriff. Die Schüler und ihre Betreuer hätten mit ihrem Projekt weitere angeregt, wie Theaterstücke vor dem Kino, Gärtneraktionen, ein studentisches Projekt, einen Filmabend, eine Facebook-Seite und Whatsapp-Gruppen, in denen sich Einwohner beteiligen. "Partizipation kommt nicht einfach so von allein", beschreibt er. Und hofft, dass seine Arbeit vielleicht einen Anstoß dafür gibt, dass auch das Alte Kino als Museumsstandort ein Ort der Partizipation wird.

Jeder soll Arbeit lesen können

"Ich glaube, wir werden das fertige Museum erst in vier, fünf Jahren haben", sagt der Student und zeigt eine Definition der Unesco, die besagt, dass eine Stadt sozial gesünder, besser integriert wird, je mehr Partizipationsformen gesponsert werden. Und Ruben Gonzales Espinoza, der neben seiner Arbeit ein Praktikum beim Staatsorchester macht, findet: "Eine kleine Stadt braucht mehr Zugang zu Kultur." Seine Abschlussarbeit soll auch zugänglich sein. Er will sie nach Abschluss zur öffentlichen Verfügung stellen.