Kleine Parknacht feiert Jubiläum

René Matschkowiak

Frankfurt "Zum 10. Jubiläum können wir ruhig mal ein bisschen auf die Pauke hauen", meint Sonja Gudlowski von der Bürgerinitiative Lennépark mit Blick auf die Kleine Parknacht am 24. August. Pauken wird es wahrscheinlich nur bei den zahlreichen Musikdarbietungen in der grünen Lunge Frankfurts geben.

Etwas lauter als bei den vorherigen Parknächten wird es aber schon werden. Das liegt nicht nur an den Böllerschüssen der Freyfähnlein zu Frankenforde, mit der die Gäste um 17 Uhr an dem Augustsamstag begrüßt werden, sondern auch am Jubiläumsfeuerwerk. Dazwischen werden die Fanfarengarde und Singakademie ihr Geburtstagsständchen abliefern. "Dank Sponsoren wird es auch für jedes Kind ein Eis geben", freut sich Sonja Gudlowski.

Eröffnen werden die Parknacht OB René Wilke und Ministerpräsident Dietmar Woidke. Anschließend gibt es Kaffee und Kuchen. Schüler fungieren dabei als Kellner. Später erwartet die Familien eine Geburtstagsparade mit bunten leuchtenden Luftballons. Man braucht diesmal keine eigenen Laternen für den Umzug mitbringen. Natürlich wird auch in diesem Jahr um Spenden gebeten. So ist der Eintritt zur 10. Kleinen Parknacht wie immer frei. Ohne die Zuwendung der Frankfurter hätte es allerdings viele positive Veränderungen im Park nicht gegeben. "Von dem Erlös wollen wir die Grünfläche um die Stolpersteine vor den Lennépassagen, die im September nach dem Diebstahl wieder neu verlegt werden, attraktiv gärtnerisch gestalten", erklärt Sonja Gudlowski. Außerdem will die Bürgerinitiative die Stadt bei der Neupflanzung von Bäumen unterstützen.