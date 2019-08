Gesundheit häufig ein Fremdwort

Hajo Zenker

Berlin (MOZ) Jeder zweite Deutsche kann Informationen nur schwer finden und bewerten. Politik, Kassen und Ärzte wollen das ändern – mit verlässlichen und verständlichen Fakten.

Im 19. Jahrhundert war sauberes Wasser die wichtigste Ressource für ein gesundes Leben. Im 21. Jahrhundert ist es sauberes Wissen." Diesen Spruch des Oxford-Professors Sir Muir Gray zitiert Günther Jonitz, der Präsident der Ärztekammer Berlin, gern. Denn an belastbarem Wissen in den Patientenköpfen mangelt es hierzulande gewaltig. Gut die Hälfte der Bevölkerung kann Gesundheitsinformationen nicht recherchieren, verstehen, bewerten oder umsetzen. Deutschland schneidet deutlich schlechter ab als Holland oder Dänemark.

Bei genauerem Blick wird deutlich: Der gern beschworene mündige Bürger ist häufig an das Bildungsniveau gekoppelt. In sozial schwachen Schichten ist fehlende Gesundheitskompetenz doppelt so stark vertreten wie bei Menschen mit einem hohen sozialen Status. Auch Migrationshintergrund und hohes Alter spielen beim Wissensstand eine Rolle. Ein nationales Gesundheitsportal im Internet soll hier Abhilfe schaffen. Es möchte zum zentralen Angebot für Informationen rund um die Gesundheit werden – und damit "Dr. Google" Konkurrenz machen. Dort starten bisher 80 Prozent der Ratsuchenden ihre Recherche und wählen unter den ersten zehn Treffern aus. Die aber sind nicht nach Seriosität geordnet.

Auf der neuen Internetseite soll "sich jeder schnell, zentral, gut verständlich und werbefrei über alle Themen rund um Gesundheit und Pflege informieren können", sagt Bundesgesundheitsminister Jens Spahn. Geplant hatte das Angebot schon sein Vorgänger Hermann Gröhe. An den Start gegangen ist das Ganze aber noch immer nicht. Ein Portal zu schaffen, das kompetent, glaubwürdig, leicht zu finden und gut zu verstehen ist, scheint so einfach denn doch nicht zu sein. Im Haushalt für 2020 sind zumindest vier Millionen Euro für solch ein Portal eingeplant.

Aber auch Profis, die sich mit Gesundheitsinformationen bestens auskennen, haben häufig ein Problem: Ärzten fällt es schwer, sich ihren Patienten verständlich mitzuteilen. Zuletzt hatte eine Studie von Ärzten des Münchener Klinikums Bogenhausen für Furore gesorgt. Die Mediziner wollten von Patienten wissen, welche Fachbegriffe sie tatsächlich verstehen. Es sind wenige. Typisches Beispiel: Angina Pectoris. Bei diesem Begriff hatte ein Drittel gar keine Vorstellung davon, was gemeint sein könnte. Ein weiteres Drittel glaubte zwar zu wissen, worum es geht, lag dann aber inhaltlich daneben und glaubte etwa, es handele sich um Mandelentzündung, die gern als Angina bezeichnet wird und nicht um anfallartige Schmerzen in der Brust. Jeder Dritte wusste tatsächlich Bescheid. Man redet also aneinander vorbei. Das kann zu falschen Diagnosen, zu unpassenden Behandlungen führen.

Dass Patienten beim Arzt kaum ein Wort herausbringen und nicht nachfragen, hat Gründe. Professorin Annegret Hannawa von der Schweizer Universität Lugano forscht seit vielen Jahren zur Gesundheits-Kommunikation. Manche Patienten, sagt sie, fühlten sich beim Arzt schlicht unterlegen – das bekannte "Gott-in-weiß"-Syndrom. Nachfragen könne aber auch "am nonverbalen Gehabe des Arztes scheitern, das den Patienten entmutigt, eine Frage zu äußern".

Die Arzt-Patient-Kommunikation zu verbessern, hat sich auch die gemeinnützige Dresdner Firma "Was hab‘ ich?" auf die Fahnen geschrieben und dafür gerade den von Jonitz‘ Ärztekammer und der AOK ausgelobten Berliner Gesundheitspreis bekommen, der bundesweit ausgeschrieben wird. Ehrenamtlich übersetzen Medizinstudenten Arztbriefe und Befunde in eine für Patienten verständliche Sprache – kostenlos. Mehr als 40 000 Befunde wurden seit 2011 übersetzt. Der Ansturm der Patienten auf die Seite ist groß – zu groß. Wer das Angebot nutzen will, kommt häufig erst einmal auf eine Warteliste. Weshalb man ein automatisiertes Verfahren entwickelt hat. Die vom Krankenhaus gesammelten Erkenntnisse über Gesundheitszustand, Therapien, Medikamente werden per Software zu einem flüssigen, verständlichen Text. Seit Juni testet das Dresdner Herzzentrum das Verfahren. Weitere Kliniken zeigen Interesse. Die Hoffnung ist, sagt Pressesprecherin Beatrice Brülke, dass das später einmal "in jeder Klinik, in jeder Praxis funktioniert".

Damit sich aber auf längere Sicht spürbar etwas ändert, muss Gesundheit bundesweit als bildungspolitische Herausforderung angesehen werden. Frühestmöglich, in Kita und Schule. Dafür gibt es schon Beispiele. So wird an 1000 Schulen in Baden-Württemberg mit dem Projekt "ScienceKids" gearbeitet. Schüler können durch eigenes Erleben, mit Experimenten und Arbeitsblättern Antworten finden auf Fragen zu Gesundheit, Ernährung, Bewegung, Wohlbefinden. Das alles ist auf die Lehrpläne abgestimmt, was Platz zwei beim Gesundheitspreis brachte. Und von AOK-Chef Martin Litsch mit dem Wunsch versehen wurde, dass das Nachahmen "ausdrücklich erwünscht" sei. Damit es in ganz Deutschland sauberes Gesundheitswissen von Anfang an gibt.