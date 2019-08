Mit Kultur im Erdgeschoss

Thomas Berger

Hoppegarten Zunächst in den kommunalen Gremien machte die Nachricht zu Wochenbeginn die Runde: Das Herrenhaus Dahlwitz, umgangssprachlich meist als Schloss bezeichnet, hat einen neuen Eigentümer. 15 Jahre nachdem die Brandenburger Schlösser GmbH das sanierungsbedürftige Anwesen einst von der Gemeinde übernommen hatte, ist es nun für knapp eine Million Euro in private Hände gegangen. "Aus den alten Bundesländern", stellte Bürgermeister Karsten Knobbe (Linke) jetzt bei einem Gesprächstermin mit dieser Zeitung noch einmal klar, kommen die neuen Eigentümer, die bisher nichts mit Hoppegarten zu tun gehabt hätten. Allerdings hätten sie, wie er wiederum erfahren hat, Erfahrungen mit historischen Bauten und Denkmalschutz. Er sehe einem ersten Kennenlern-Gespräch, für das es aber noch keine konkreten Pläne gibt, offen entgegen.

Knobbe erinnert daran, dass die Gemeinde das Herrenhaus, in dem zuletzt Kita und Hort untergebracht waren, bereits zweimal mit jeweils gescheitertem Ausgang selbst zu verkaufen versucht hatte. Rückblickend könne man dankbar sein, dass sich 2004 dann die Option auftat, das Objekt in die Hände der Schlösser GmbH zu geben. Die hat seither rund 2,7 Millionen Euro in die Sanierungsmaßnahmen gesteckt.

Nach der Ankündigung vor wenigen Monaten, dass sich die Gesellschaft von mehreren Objekten in ihrem Bestand trennen will – darunter explizit auch Dahlwitz – und diese über Immobilienportale zum Verkauf angeboten hatte, sei er am Berliner Geschäftssitz zu einem Gespräch mit dem bisherigen Eigentümer gewesen. "Dabei ist dann auch die Frage aufgeworfen worden, ob wir als Gemeinde noch ein Eigennutzungsinteresse haben." Diese habe er zunächst in kleiner Runde an die Fraktionschefs, dann insgesamt an die Gemeindevertreter weitergereicht. Beigefügt waren dem Anstoß zu einer finalen Entscheidung dazu auch der damalige Verkaufsvertrag an die Schlösser GmbH sowie der Mitvertrag, der im Anschluss gewissermaßen als "Reserve" geschlossen wurde, durch die späteren Entwicklungen aber ohnehin obsolet geworden sei.

Niemand habe sich explizit für die theoretische Variante ausgesprochen, das Herrenhaus selbst zu übernehmen. Auch weil Hoppegarten den gleichen Preis hätte zahlen müssen: "Wir hätten weder aus dem damaligen Vertrag noch auf anderer Grundlage ein kommunales Vorkaufsrecht geltend machen können", betont Knobbe die dergestalt eindeutige Lage. "Eine irgendwie geartete Rückfallklausel an die Gemeinde gab es in den Papieren nie."

Park bleibt zugänglich

Laut der Konzeption wolle der neue Eigentümer die Räume im Erdgeschoss durchaus der Öffentlichkeit für Kunst und Kultur zugänglich machen, auch der Zutritt zum Park sei nicht infrage gestellt. Dies sind für Knobbe aus Hoppegartener Sicht die wichtigsten Punkte, alles andere bleibe abzuwarten. Auch der Zeithorizont sei noch unklar. Dass der Park derzeit für Besucher gesperrt ist, liegt an Astabbrüchen nach dem jüngsten Sturm. Schneidarbeiten dürften wegen des Denkmalschutzes aber erst nach Abstimmung mit der zuständigen Behörde beim Kreis vorgenommen werden.