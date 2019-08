Die Geschichte eines unfreiwilligen Katzenvaters

Stefan Zwahr

Oranienburg (OGA) Wenn eine Katze auf dem Grundstück von Thomas Wjasmin landet, herrscht Alarmstufe rot. Wenn die Samtpfote dann auch noch signalisiert, länger bleiben zu wollen, gehen bei dem Oranienburger alle Lampen an. Der 52-Jährige betont, kein Tierfeind zu sein. "Aber ich kann mit ihnen nichts anfangen." Aus seiner Abneigung macht er keinen Hehl – gerade, wenn es um Katzen geht. In den letzten Wochen berichtete "Locke" im Bekanntenkreis oft (in etwas überspitzter, aber auf sehr witzige Art und Weise) von seiner Aversion gegenüber den Vierbeinern. Grund: Ausgerechnet ihm war eine Katze zugelaufen. Ein dreiwöchiges Drama begann.

Während es der Fellnase auf dem Grundstück von Wjasmin spontan gefiel, wollte dieser nur eins: Die Katze loswerden! Aufrufe in den sozialen Medien blieben aber ebenso erfolglos wie Gespräche und Plakatierungsaktionen in der Nachbarschaft. Von Tag zu Tag stieg beim erfolgreichen Fußballtrainer der Region, der aktuell die Frauen des SV Friedrichsthal von Titel zu Titel führt, die Frustration. Denn eins wurde deutlich: Die Katze machte keinerlei Anstalten, ihr neues Revier zu verlassen.

Wohl auch, weil Wjasmins Lebensgefährtin Nicole Müller das Kätzchen mit dem einen oder anderen Leckerli versorgte. "Auch Freunde kamen mit Futter ,für eure Katze‘ vorbei." Formulierungen, die Wjasmin in Rage versetzten. "Das ist nicht unsere Katze", entgegnete er immer wieder barsch. "Ich muss keine Katze haben, denn die hilft mir nicht weiter. Ich habe keine Zeit, um mit ihr Gassi zu gehen. Und zum Sport kann ich sie auch nicht mitnehmen."

Und dann habe es noch das Problem mit den Fischen geben. Wjasmin hat im Garten einen Teich. In diesem schwimmen Kois, Schleierschwänze – "und welche, deren Namen ich nicht aussprechen kann". Die Fütterung übernimmt der schlagfertige Ex-Hallensprecher des Oranienburger HC selbst. "Damit habe ich genug zu tun. Es ist kein Platz für ein weiteres Tier." Und schon gar nicht für eine Katze. Diese würden nur eine Gefahr für den Teich und seine Bewohner darstellen. "Da muss ich schon aufpassen, dass kein Wilderer kommt und mich enttäuscht. Nicht, dass die Katzen bei sich zuhause nichts bekommen und dann denken, sie können sich in meinem Teich sattfressen."

Seiner Partnerin, die schon seit Längerem eine Katze haben will, zählte Wjasmin schon oft das Für und Wider eines Stubentigers auf. "Wenn ich ihr die Vorteile erkläre, sind die Gespräche schnell zu Ende. Für die Nachteile brauche ich länger." Mit dem regelmäßigen Füttern gehe es los. "Das geht ins Geld. Wofür? Wenn man selber essen geht, hat man mehr davon. Dann muss man gucken, dass die keine Zecken haben. Flöhe holen die sich sicher auch. Und wenn das Tier mal krank ist, ist die Panik in der ganzen Familie groß."

Bliebe das Argument kuscheln. "Wohl kaum, dafür habe ich eine Freundin." Diese ließ das Tier, wenn der Hausherr nicht da war, auch mal ins Wohnzimmer. "Ins Haus gehören nur Menschen", wettert Wjasmin.

Seine Mitbewohnerin ist er übrigens wieder los. "Glücklicherweise klebte an einem Baum irgendwann ein Zettel, wo eine Familie ihre Katze suchte." Der Abgleich brachte ein positives Ergebnis zutage. "Die Übergabe erfolgte sofort. Es war innerhalb von zehn Minuten erledigt. Die Frau war glücklich, ich war glücklich. So gab es zwei Seiten, die sehr zufrieden waren und einen wunderschönen Tag hatten."

Thomas Wjasmin ist froh, "dass alles gut ausgegangen ist". Seine Fische leben noch, ihm gehe es wieder gut – und der Katze sowieso. "Sie hat ja auch eine gute Pflege bekommen. Wirklich. Ich sehe sie in der Nachbarschaft immer mal wieder. Sie erkennt mich aber nicht mehr und lässt mich in Ruhe." Und das sei auch gut so.