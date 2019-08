Das eingelöste Versprechen

Höreindruck In der Schlosskirche: Während das fünfjährige Nachwuchstalent Meddox, begleitet von seiner Mutter und unter Anleitung von Frank Drusche mittwochs in der Schlosskirche am Klavier übt, lauscht Minister Görke überrascht dessen Spiel. © Foto: MOZ/Gabriele Rataj

Gabriele Rataj

Altlandsberg (MOZ) Rundgang übers Schlossgut mit den verschiedenen Baustellen, Einblick in die Sanierungsarbeiten in der Stadtkirche, Innehalten an der Gedenkstätte für die am Markt begrabenen Soldaten der Roten Armee, Besuch des Altstadthortes – am Mittwoch hat der brandenburgische Finanzminister Christian Görke (Linke) sein Versprechen wahr gemacht.

Görke ist der Einladung von Nachtwächter Horst Hildenbrand gefolgt, ihn auf einer größeren Runde durch Altlandsberg zu begleiten. Im März auf dem Weg zur Kabinettssitzung in Trebnitz, hatte der Minister erstmals in der Stadt sowie nur kurz stoppen können und versprochen, wiederzukommen und sich mehr Zeit zu nehmen.

Auf dem Weg zum Kleinod

Begleitet von Bürgermeister Arno Jaeschke, Schlossgut-Geschäftsführer Stephen Ruebsam und der Altlandsberger Sanierungsbeauftragten Grit Burkhardt sowie dem Linke-Landtagskandidaten Marco Büchel folgte Christian Görke dem Nachtwächter "zu einer frühen Zeit" in den Domänenhof, auf die fast fertig gestellte Schlossterrasse oder an das Modell des früheren Schlosses. "Wenn Sie das alles mal fertig haben" sagte der Landeskämmerer beeindruckt, "dann besitzen Sie ein wahres Kleinod."

Wenige Wochen vor den Landtagswahlen, deren Ausgang für die gegenwärtige Koalition keineswegs sicher ist, hatte der Finanzminister allerdings auch stets passende Zahlen parat. Rund 20 Millionen Euro seien aus den verschiedensten Fördertöpfen in den vergangenen drei Jahrzehnten in die Stadt geflossen, bilanzierte er – ohne den städtischen Eigenanteil daran von immerhin stolzen 6,4 Millionen Euro unterschätzen zu wollen.

Auch wenn er sich einen etwas anderen Ausgang der Europawahl gewünscht hätte, am bestmöglichen Einsatz europäischer Strukturentwicklungshilfen in der Region wolle man unbedingt festhalten, versicherte Görke. Dass diese Möglichkeiten ganz umtriebig durch Altlandsberg genutzt wurden, fand er bei dieser Führung an vielen Stellen bestätigt.

Ob in der Stadtkirche, in deren Sanierung auch anteiliges Landesgeld steckt und wo gerade die Fußbodenheizung installiert wird, oder später im schmucken Altstadthort, dessen dem Denkmalschutz angepasste Architektur ein ganz neues konzeptionelles Arbeiten ermöglicht. Das gab Görke die Gelegenheit, auf die etwa 80 Millionen Euro zu verweisen, die die Koalition in der noch laufenden Legislaturperiode für bessere Möglichkeiten längeren gemeinsamen Lernens unter einem Dach ausgereicht habe.

Bürgermeister und die ebenfalls anwesenden städtischen Fraktionsvorsitzenden der Linken, Eva-Maria Strys, und der CDU, René Koht, informierten in dem Zusammenhang über die Pläne, am Standort Bollensdorfer Weg mit dem Landkreis eine weiterführende Gesamtschule mit der Möglichkeit einer gymnasialen Oberstufe zu bauen, weil in der denkmalgeschützten Altstadt dafür kein Platz mehr sei.

Minister ermutigt zu Schulbau

"Machen Sie das", ermutigte Christian Görke die Stadtvertreter dazu. Wenn auch nicht direkt unter einem Dach, doch an einem Standort, um die Durchgängigkeit für Schüler zu ermöglichen, machte der Minister seine Überzeugung deutlich: Alle Erfahrungen besagten, dass es für Schüler wie für Lehrer gut sei, lange gemeinsam in Klassenverbänden zu lernen bzw. zu unterrichten.

Die günstige Lage Altlandsbergs vor den Toren Berlins, die ihr auch manchen Zuzug beschert, und die unmittelbare Nähe der Autobahn veranlassten Görke aber auch dazu, nachdrücklich die Gewerbeentwicklung ins Spiel zu bringen. Einwohnerzuwachs und Förderung allein können nicht die einzigen Garanten für Stadtentwicklung sein.