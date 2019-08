Frau zeigt Vergewaltigung an Beetzer See an

Tilman Trebs

Beetz (MOZ) Die Polizei ermittelt zu einer möglichen Vergewaltigung, die sich bereits am 22. Juli am Beetzer See ereignet haben soll.

Nach Angaben von Polizeisprecher Felix Kluge wurde die Tat von einer 21-jährigen Frau angezeigt. Man nehme die Anzeige ernst und habe entsprechende Ermittlungen aufgenommen. Vorgesehen sei auch, ein Phantombild anzufertigen. Wann es vorliege, konnte Kluge noch nicht sagen. Als Tatzeitraum wurde die Mittagszeit zwischen 12 und 13 Uhr angegeben.

Die 21-Jährige hatte den Vorfall am Mittwochmorgen in einer Facebook-Gruppe öffentlich gemacht und mögliche Zeugen ihrerseits darum gebeten, mögliche Hinweise an die Polizei zu melden.