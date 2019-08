Eine lange Wunschliste

Stein des Anstoßes: die Betontreppe an der Dorfstraße 13 in Lanke. Sie soll äußerlich an die Natursteinmauer angepasst werden. © Foto: Sergej Scheibe

Kein schöner Anblick: die Bushaltestelle am Stern in Prenden. Hier wünscht sich der Ortsbeirat eine neue Gestaltung. © Foto: Sergej Scheibe

Sabine Rakitin

Wandlitz (MOZ) Die neuen Ortsbeiräte geben alle Gas", sagt Christian Braungard lächelnd. Der Kämmerer der Gemeinde Wandlitz hat eine lange Liste mit Wünschen aus den Dörfern vor sich zu liegen. Es sind Vorhaben, die die acht Ortsteile im Gemeindehaushalt für 2020 berücksichtigt haben wollen. Denn sind die finanziellen Mittel für ein Projekt im Etat der Gemeinde nicht eingestellt, gibt es auch keine Umsetzung.

Das Prozedere zur Haushaltsaufstellung ist in Wandlitz seit Jahren das Gleiche. In diesem allerdings ist die Gemeinde mit etwa einem Monat im Verzug. Das hat mit den Kommunalwahlen am 26. Mai zu tun. Die neuen Ortsbeiräte und die Fraktionen der Gemeindevertretung mussten sich erst finden. Ihre Haushaltsvorschläge schickten sie bis zum 30. Juni an die Verwaltung. Eine Woche später begannen die Vor-Ort-Termine. Der Kämmerer und die Vertreter der Fachämter trafen sich mit Ortsvorstehern, Ortsbeiratsmitgliedern und Fraktionsvertretern, um deren Haushaltsvorschläge zu besprechen.

14 Anmeldungen für den Haushalt 2020 hatte der Prendener Ortsbeirat beispielsweise zusammengetragen. Die Erneuerung der Gehwege beidseitig der Fließbrücke und entlang der Dorfstraße in Höhe Abzweig Mühlengasse gehören ebenso zu den Wünschen wie die Umgestaltung des Umfeldes am Denkmal für gefallene Soldaten an der Dorfstraße oder die Anschaffung von drei bis fünf Weihnachtssternen, die in der Adventszeit zusätzlich am Klosterfelder Damm aufgehängt werden sollen. Auch die Umgestaltung der Bushaltestelle am Stern steht ziemlich weit oben auf der Wunschliste. Die Prendener wünschen sich die Verschönerung des Grünstreifens, eine bessere Sichtbarkeit des Haltestellenschildes sowie eine Neugestaltung des Infokastens, damit dieser Passanten ins Auge fällt.

Stolzenhagen hat für das kommende Jahr elf Projekte ins Auge gefasst. Auf Platz Nummer eins steht der Neu- oder Umbau des Feuerwehrgerätehauses mit zwei Stellplätzen. Gleich dahinter kommt die Deckensanierung der Dorfstraße/Basdorfer Straße mit entsprechenden baulichen Maßnahmen zur Verkehrsberuhigung. Die Stolzenhagener wollen Tempo 30 im Dorfbereich durchsetzen. Und auch die Umgestaltung des Knotenpunktes Liebenwalder Straße Richtung Klosterfelde zu einem Kreisverkehr mit Fußgängeranbindung "ohne finanzielle Belastung der Bürger" steht auf der Agenda des Ortsbeirates.

15 Wünsche – von einem Fußgängerüberweg in der Nelkenstraße über die Aufstockung der Kita bis zur Umgestaltung des Marktplatzes – haben die Basdorfer eingereicht. Klosterfelde ist mit 14 Projekten dabei. Unter anderem möchte der Ortsbeirat, dass die Grünanlage vor der Feuerwehr neu angelegt wird. Er plädiert für eine neue Straßenbeleuchtung in der Gartenstraße und für die Errichtung einer öffentlichen Toilette im Zentrum des Dorfes.

Relativ bescheiden gibt sich der Ortsbeirat von Lanke. Für die Umsetzung der Bekanntmachungskästen oder die Erneuerung des Gehweges am Strand des Obersees konnten noch vor Ort entsprechende Lösungen gefunden werden. Wie es mit der Aufstellung von Parkplatzautomaten an der Lanker Dorfstraße aussieht, wird sich zeigen. Schließlich wünscht sich der neue Ortsbeirat, dass die Treppe an der Dorfstraße 13, auf Wunsch des vorherigen Ortsvorstehers gebaut, verschönert wird, so dass sie zu der Natursteinmauer passt.

In Wandlitz setzt der Ortsbeirat auf Maßnahmen zur Ordnung, Sauberkeit und Sicherheit. Er will, dass in den Haushalt 2020 "allgemeine Mittel zum Wachschutz für die Bestreifung von Problembereichen" eingestellt werden und ausreichend Mittel zur Beseitigung von Vandalismusschäden. Darüber hinaus soll ein Bereitschaftsdienst beim Bauhof und im Ordnungsamt eingeführt werden. "Jeder Bürger soll auch am Wochenende jemanden erreichen können", heißt es zur Begründung.

Entwurf geht im Oktober raus

Die zehn Vorschläge aus Zerpenschleuse beinhalten unter anderem eine zusätzliche Fußgängerbrücke zwischen Hafendorf und Bahnhof, die Instandsetzung des Gehweges Alte Lindenstraße/Friedhof und die Schaffung von Räumlichkeiten für eine medizinische Versorgung.

Auch zahlreiche Vorschläge von Bürgern der Gemeinde sind in der Verwaltung eingegangen. Bei einem Vergleich der Wünsche stellt Christian Braungard fest: "Die Ortsbeiräte haben schon ihr Ohr an den Bürgern." Und auch wenn "die Zeit der großen Haushaltszuwächse hinter uns liegt", wie der Kämmerer sagt – nicht alles sind Millionen-Wünsche. "Vieles ist nicht haushaltsrelevant", stellt er fest. Nach dem Zeitplan der Verwaltung wird der Haushaltsplan-Entwurf für 2020 Mitte Oktober an die Gemeindevertreter, sachkundigen Einwohner in den Fachausschüssen und an die Ortsbeiräte versandt.