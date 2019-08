Wenn Helfer selbst zu Opfern werden

Burkhard Keeve

Oranienburg (MOZ) Treten, spucken, schlagen, anpöbeln, beleidigen – die Liste der üblen Begegnungen ist lang. Ein Fall ist schlimmer und unglaublicher als der andere. Drei Mitarbeiter des Rettungsdienstes Oberhavel schildern, womit sie in ihrem Alltag rechnen müssen und was für gewalttätige Angriffen sie schon erlebt haben.

In diesem Jahr gibt es bereits 17 Übergriffe auf insgesamt zwölf Retter im Landkreis, darunter auch Angriffe mit Waffen. Fünf Vorfälle verzeichnete der Rettungsdienst Oberhavel 2018. Beschimpfungen werden dabei gar nicht erfasst. "Das wird von den Kollegen oft einfach geschluckt", sagt Rettungsdienst-Einsatzleiterin Juliane Lieger. Doch sie weiß, dass die permanenten verbalen Entgleisungen ebenso die Psyche belasten, wie richtige Schläge und Bedrohungen. Daher fordert sie, dass Beleidigungen künftig ebenso erfasst und dokumentiert werden, wie körperliche Angriffe auf die Kollegen vor Ort. Denn schon jetzt habe die Zunahme der Übergriffe das erträgliche Maß weit überschritten, sagt Juliane Lieger.

Der Blick in die Gesichter von Frank Terneben, Mario Steffen und Bert Paschke unterstreichen das wortlos. In ihren Augen spiegelt sich das Unbegreifliche jeder Tat wider. Sie wirken unendlich müde. Erschöpft von den Attacken auf sie, die doch eigentlich gerufen werden, um zu helfen. Allesamt verletzte Seelen mit Schlafstörungen und unendlich viel Redebedarf. Der Arbeitgeber, die Oberhavel-Kliniken, hat sich für das Thema geöffnet. Seit 2018 gibt es Deeskalationstrainings und mittlerweile sogar Selbstverteidigungskurse für die Retter.

"Manche Kollegen fressen es in sich hinein. Auf Dauer geht das nicht gut, auch die vermeintlich harten Hunde werden das irgendwann nicht mehr verkraften", spricht Frank Terneben eine für ihn untrügliche Gewissheit aus. "Man muss sie nur anschauen", sagt der 48-jährige Rettungssanitäter. Er schämt sich nicht dafür, auch einmal Schwäche zu zeigen. Reden macht ihn stark, vor allem mit den Kollegen. Aber eine stichsichere Schutzweste hat er sich trotzdem zur Vorsicht angeschafft. "Weil es um die eigene Pelle geht", sagt Terneben. Dann nimmt der gewichtige Mann auch mal die Beine in die Hand und wird "zum rekordverdächtigen Sprinter, unter zehn Sekunden für 100 Meter", wie er eine dramatische Szene in Velten beschreibt. Dort war er zu einem vermeintlichen Suizid gerufen worden. Was er jedoch vorfand, war ein offensichtlich alkoholisierter Mann, der völlig ausrastete, als er den Rettungssanitäter sah.

"Er war in einer Garage und drehte eine große Butangasflasche auf, es zischte, er hielt ein Feuerzeug hoch und schrie herum." Terneben machte auf der Hacke kehrt. Eigenschutz als erste Option, nennt er das. Polizei, Feuerwehr und der Kampfmittelbeseitigungsdienst (KMBD) wurden schließlich hinzugeholt, weil in der Garage unter anderem eine Weltkriegsgranate gelagert worden war. "Das Gas aus der großen Flasche war eine explosionsfähige Mischung", sagt Terneben. Auch mit 20 Jahren Berufserfahrung im Gepäck hat ihn das aus der Bahn geworfen. Noch immer leidet er unter den Folgen. "Ich vertrage kein Zischen mehr, weder von einem Deo, noch wenn wir Sauerstoffflaschen wechseln müssen."

Aufgrund dieser versuchten Tötung besuchte das Einsatznachsorgeteam aus Potsdam den 48-Jährigen in Oranienburg. Mit posttraumatischen Belastungsstörungen haben sowieso alle Sanitäter zu kämpfen, heißt es. Immer wieder tauchen nach Unfällen, zu denen die Helfer gerufen werden, in Gedanken und Träumen Bilder von Toten und Schwerverletzten auf. Eine tonnenschwere Belastung.

Bert Paschke war erst vor wenigen Tagen bei einem tödlichen Unfall in Teschendorf im Einsatz, versuchte vor Ort, das zehnjährige Mädchen zu reanimieren. Vergeblich. Er reißt das Drama nur kurz an. Tränen rollen ihm übers Gesicht. Er erzählt lieber nicht weiter. Retter sind auch Menschen, verletzlich. Der 50-jährige Rettungssanitäter ist seit 1993 in Oranienburg im Einsatz. Er hat alles gesehen. Vor Schmerz schützt ihn das nicht. Der eigene Schutzpanzer ist dünn geworden. Wie porös er wirklich ist, zeigen seine Reaktionen auf den Unfall in Teschendorf.

Die Zahl der Vorfälle, aber auch die Heftigkeit, die Aggressionen, nehmen spürbar zu, sagen die Sanitäter. Mitten im Gesicht von Frank Terneben landete die Faust eines 25-Jährigen. Da lag dieser schon auf der Trage, weil er unter Alkohol und Drogen stand. "Ich töte euch jetzt", rief er laut Terneben noch, bevor er zuschlug. Der Impuls, zurückzuschlagen, war fast übermenschlich. Doch Terneben hielt diesem Impuls stand.

Mario Steffen ist nach seiner monatelangen Reha noch immer nicht ganz fit. Der 47-Jährige von der Rettungswache Germendorf war Ende 2018 von Jugendlichen zu "einer hilflosen Person" nach Velten gerufen worden. Ein 16-Jähriger kotzte sich nach zu viel Alkohol die Seele aus dem Leib. "Ich habe ihm einen Spuckbeutel geholt, fasste ihn an die Schulter, um ihn darauf aufmerksam zu machen." Im nächsten Moment liegt der Helfer mit Schmerzen im linken Knie auf dem Boden. Der 16-Jährige war herumgeschnellt und hatte ihn geschubst. Folge: Kreuzbandriss, Meniskus kaputt. Mario Steffen musste selbst auf die Trage. Mehr als ein halbes Jahr war er arbeitsunfähig. Gegen den 16-Jährigen läuft noch eine Zivilklage, wegen der finanziellen Einbußen.

Steffen hat auch eine Schutzweste, hält aber wenig davon. "Sie macht nicht unverwundbar." Er versucht, kritische Situation zu entschärfen, indem er schnell, und viel alles "zuquatscht". Das ist auch nach Dienstschluss seine ganz eigene Therapie. Während andere in Schweigen verfallen, kann er gar nicht anders, als zu reden und nochmals zu reden. Mit Freunden, Bekannten, Kollegen. "Das hilft." Aber manches bleibt haften, brennt sich ein. "Es kann aus dem Nichts eskalieren", sagt Steffen.

Fünf Schläge an die Schläfe, einen Tritt an die Hüfte, eine schreiende Freundin und die Polizei gerade erst alarmiert. Chaos. Bis sie eintraf, mussten Mario Steffen und sein Kollege den randalierenden Mann mit aller Kraft festhalten, sich auf ihn setzen. Der rief: "Ich mach euch alle kalt!" Seine Freundin hatte die 112 gerufen, weil ihr Freund so betrunken war. Steffen: "Danach habe ich innerhalb von zehn Minuten eine halbe Schachtel Zigaretten geraucht, bis das Zittern langsam aufhörte." Manchmal seien es auch Angehörige, die ausrasten, rumbrüllen, drohen und den Einsatz behindern.

Die drei Berufskollegen stecken voller Geschichten. "80 Prozent der Kollegen haben mit Gewaltattacken zu tun, vieles wird gar nicht zu Protokoll geben", sagt Bert Paschke, der Betriebsrat ist. "Die Intensität, die Aggression nimmt zu", sagt Paschke. Nach einer Morddrohung gegen sich und seine Familie hat er sein Namensschild abgenommen. "Ich finde deine Familie", habe ein Mann gedroht, zudem Paschke in die Arrestzelle der Oranienburger Polizeiinspektion gerufen worden war. Er könne viel ertragen, sagt Paschke, aber das ging zu weit. Sechs Beamte seien notwendig gewesen, um den Mann zu bändigen, der völlig zugedröhnt war.

Auf mehr als 40 000 Einsätze wird der Rettungsdienst Oberhavel dieses Jahr kommen, schätzt Paschke ein. "Meistens sind die Fahrten okay, wir können helfen und unsere Arbeit machen."

Terneben, Steffen, Paschke – sie lieben ihren Job, trotz allem. Sie tanken sich auf mit jedem auch nur geflüsterten Dankeschön. "Damit werden die Narben auf der Seele wieder etwas glattgebügelt", sagt Bert Paschke. Bis zur nächsten Attacke.