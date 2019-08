Kompromiss zum Baustopp am Rheinsberger Rathaus

Markus Kluge

Rheinsberg (MOZ) Am Rheinsberger Bürgerzentrum (BÜZ) an der Seestraße 9/10 kann weiter gebaut werden, sobald sich dafür ein Projektsteuerer findet. Auf diesen Kompromiss zur Aufhebung des Baustopps haben sich am Montagabend die Rheinsberger Stadtverordneten nach einigem Hin und Her geeinigt.

Vor mittlerweile acht Jahren haben die Stadtverordneten den Umbau der Häuser Seestraße 9 und 10 sowie 12 zum Bürgerzentrum beschlossen. Anfang 2014 begannen die Arbeiten. Ursprünglich sollte das Haus 2015 bezugsfertig sein und nur 7,7 Millionen Euro kosten. Probleme auf der Baustelle, Baumängel und ein Konflikt mit dem ehemaligen Bauüberwacher führten dazu, dass die Stadtverordneten drei Jahre nach dem ersten Fertigstellungstermin einen Baustopp verhängten. Für die Hausnummer 12 haben sie diesen Anfang 2019 wieder aufgehoben, da es in diesem Gebäude nicht so viele Schäden gebe, wie in 9 und 10. Dort war unter anderem der neue Deckenputz abgestürzt.

Zeitliche Probleme drohen

Bürgermeister Frank-Rudi Schwochow (BVB/Freie Wähler) möchte gerne so schnell wie möglich die Baustelle wieder in Gang bringen. "Es stellt uns vor große Probleme, wenn ich links bauen darf, rechts aber nicht", sagte er. Zudem sitzt den Rheinsbergern die Zeit im Nacken. Die Stadtverwaltung habe nicht nur das Problem, dass sie bei Baubetrieben mittlerweile unglaubwürdig sei. Aufgrund der guten Auftragslage im Baugewerbe müsse sich Rheinsberg auch bald positionieren, wann am neuen Rathaus weitergebaut werden kann, so Schwochow. Der Bürgermeister befürchtet ansonsten, keine Firmen mehr zu finden. Und: "Um Fördermittel zu bekommen, muss ich neue Aufträge auslösen."

Nicht ohne Projektsteuerer

SPD, Linke und CDU wollen nach den letzten Vorfällen aber auf jeden Fall einen Projektsteuerer dabei haben, der alles überwacht. Laut dem Bürgermeister dauere es bis zum Abschluss der Ausschreibung aber ein Dreivierteljahr – zu lange nach seiner Ansicht. Jörg Möller (SPD) schlug daher vor, den Baustopp aufzuheben, wenn die Firmen den Zuschlag erhalten haben. "Es macht aber auch keinen Sinn, wenn die Baufirmen da sind, aber derProjektsteuerer fehlt", hielt Tom-Morten Theiß (FDP) dagegen.

Um das gesamte Projekt nicht noch weiter zu verzögern, soll der Baustopp frühestens dann aufgehoben werden, wenn die ersten Gespräche mit einem potenziellen Projektsteuerer geführt werden – selbst wenn dieser seinen Job erst etwas später antritt.