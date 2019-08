Rheinsberger Kinder auf der Opernbühne

Jürgen Rammelt

Rheinsberg Wenn am Freitag um 15 Uhr im Rheinsberger Schlosstheater die Uraufführung der Kinderoper "Martha oder Der zerbrochene Spiegel" über die Bühne geht, dann dürfen sich die Zuschauer auf eine spannende und turbulente Inszenierung freuen. Es ist die letzte Premiere des diesjährigen Opernfestivals.

Bereits 2018 hatte die Kammeroper Schloss Rheinsberg mit dem "Kleinen Freischütz" eine Kinderoper in ihr Programm aufgenommen. Was lag da näher, dass auch unter der Leitung von Georg Quander, dem neuen Künstlerischen Direktor, ein Stück für Kinder angeboten wird. Das Libretto stammt von Friedrich Wilhelm Riese, die Musik von Friedrich von Flotow, dessen Familie zum mecklenburgischen Uradel gehörte.

Für die Inszenierung zeichnet Frank Martin Wiedmaier verantwortlich. Der Regisseur und Kulturmanager ist seit März 2019 künstlerischer Leiter des Brandenburger Theaters und hat in der Vergangenheit, neben zahlreichen Inszenierungen, deutschlandweit musikalische Jugendprojekte federführend begleitet. Sein Ziel war es, dass besonders Jugendliche aus Rheinsberg in die Handlung mit eingebunden werden.

Wie Wiedmaier betonte, liegt ihm besonders die Arbeit mit jungen Menschen am Herzen, um sie an die Musik heranzuführen und ihnen die Faszination von Musik und Theater näherzubringen. Dafür böte das Projekt eine gute Chance, zumal in der Oper zwölf Mädchen und Jungen aus Rheinsberg und der Region als Bewegungschor und Sprecher mitwirken. Letztere sind Josephine Spruch, die das Mädchen Lotte verkörpert, und Niclas Jungfiel, der den Franz mimt.

Geprobt wird seit Ostern

"Die lokale Anbindung hat funktioniert. Ab Januar hatte die Kammeroper geeignete Kinder gesucht", berichtet Wiedmaier. In den Osterferien fanden die ersten Proben statt, und ein Wochenende wurde außerdem genutzt, um die weiteren Bewegungsabläufe einzustudieren. Außerdem galt es für Josephine und Niclas, ihre Texte auswendig zu lernen.

Natürlich wird in der Oper auch gesungen, geflirtet und geschauspielert. Die Hauptakteure sind Antonia Dunjko (Sopran), eine Sängerin aus Kroatien, und Caroline Schnitzer, eine aus dem Allgäu stammende Mezzosopranistin. Sie agieren als Lady Harriet Durham alias Martha und Nancy alias Julia. Deren Bühnenpartner sind Martin Simonovski (Bass) als Lord Tristan Mickleford, der niederländische Tenor Thomas de Brujn, der den Lyonel verkörpert, und Andreas Elias Post (Bariton) in der Rolle des Plumkett.

Was die Handlung betrifft, soll noch nicht so viel verraten werden. Lotte und Franz begeben sich in ein verlassenes Schloss und finden darin einen alten Spiegel. Durch ein Missgeschick zerbricht dieser und die Kinder schauen dahinter in eine seltsame, andere Welt – die Welt der Oper "Martha". Es ist die Geschichte zweier Ladys, die sich als Mägde ausgeben.

In der Welt hinter dem Spiegel singen die Menschen, wenn sie ihre Gedanken und Gefühle zum Ausdruck bringen wollen. Und alle haben seltsame, bunte Kostüme an. Am liebsten wollen Lotte und Franz schnell in ihre Welt zurück. Aber das kann erst gelingen, wenn sie alle Teile des Spiegels wieder zusammengesetzt haben. Auf der Suche werden sie immer tiefer in die Geschichte der Oper hineingezogen.