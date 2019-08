Fontanejahr ist wichtiger wirtschaftlicher Faktor für Neuruppin

Siegmar Trenkler

Neuruppin (MOZ) Das Jubiläumsjahr für den in Neuruppin geborenen Romancier, Theaterkritker, Reiseschriftsteller und Journalist Theodor Fontane hat in seiner ersten Hälfte enorme Auswirkungen gehabt. Mehr Stadtführungen, Museumsbesucher und Übernachtungen gab es dadurch in Neuruppin. Der Tourismusverband Ruppiner Seenland verbuchte für das gesamte Gebiet einen Auslastungszuwachs von 1,5 Prozent und für die Stadt Neuruppin sogar einen Anstieg von knapp 7,7 Prozent zum Vorjahr. "Das ist ein sehr positives Indiz", sagte Neuruppins Fontanebotschafter Mario Zetzsche am Mittwoch. Insgesamt vermutet er sogar noch deutlich stärkere Effekte, da die Zahlen vom Mai stammen, und somit nur knapp zwei Monate nach dem Start der Feierlichkeiten abbilden.

Die Vermutungen erscheinen nicht unbegründet. Immerhin verbucht allein das Museum Neuruppin, in dem seit Ende März die landesweite Leitausstellung zum Fontanejahr zu sehen ist, schon jetzt Besucherrekorde. Rund 17 500 Menschen waren demnach bisher in der Ausstellung. In anderen Jahren waren es insgesamt rund 8 000 Besucher. Bis zum Ende der Ausstellung im Dezember ist Zetzsche zuversichtlich, auf das Dreifache dieser Zahl zu kommen. Auch bei Stadtführungen macht sich das Fontanejahr bemerkbar. Aktuell wurden mit knapp 6 000 Teilnehmern schon jetzt mehr dieser begleiteten Ausflüge durch die Stadt über den Bürgerbahnhof gebucht als sonst im gesamten Jahr.

Nicht nur die Neuruppiner Kernstadt profitiert von dem Ansturm der Fontanepilger. In Karwe, wo es ebenfalls eine Ausstellung gibt, wurden laut Zetzsche bisher rund 1 500 Gäste registriert. "Ich weiß auch von vielen anderen Veranstaltern, dass sie sehr zufrieden sind. Auch Hotels und Gastronomen sind ausgelastet. Es ist aktuell schwer, in Neuruppin Übernachtungen zu bekommen", berichtete Zetzsche.

Zufrieden zeigte sich am Mittwoch bei der Pressekonferenz zur Halbzeit auch Hajo Cornel, der Projektkoordinator des Fontanejahres. "Wir wollten vor allem das Interesse an der Auseinandersetzung mit dem Werk und mit den Arbeitsweisen des Autors wecken. Die Reaktionen der Besucherinnen und Besucher auf das bisherige Programmangebot zeigen eine hohe Bereitschaft. Und wir haben den Eindruck, dass dieses Interesse auch die zweite Hälfte des Programmjahres tragen wird."