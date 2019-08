Barrierefreiheit für Molche

Nancy Waldmann

Slubice (MOZ) Die Słubicer Blumenstraße (ul. Kwiatowa) hat Geschwindigkeitsstopper auf dem Pflaster, Einfamilienhäuser säumen die Gegend nah der Oder. Irgendetwas Aufregendes muss es dennoch jedoch geben, denn nach Einbruch der Dunkelheit machen sich Natalia Duer und ihr Bruder mit einem Stemmeisen an den Gullydeckeln zu schaffen. Mit einer Taschenlampe und einem Netzfänger halten sie Ausschau nach Molchen. Denn die ul. Kwiatowa hat einen kleinen Teich, dort leben und laichen die Amphibien, solange dieser Wasser hat, erklärt Natalia Duer, die studierte Biologin. Jetzt steht der Teich fast trocken, die Molche wandern durch die Gärten der Gegend auf der Suche nach Insekten. Dabei fallen sie oft in die etwa einen Meter tiefen Gullys, in denen sie nur Laub und Straßendreck vorfinden, in manchen steht auch etwas Wasser. Das Problem: Die Molche kommen nicht mehr heraus – wären da nicht Natalia Duer und andere Freiwillige, die sich im Słubicer Öko-Verein "Dziupla" (dt. Nisthöhle) engagieren. Sie holen die Tiere heraus, damit sie sich frei bewegen können. In zwei Gullys haben sie bereits spezielle Leitern eingebaut, damit die Molche selbst herausklettern können.

Mehr als ein Tümpel voll Mücken

Die Freiwilligen nutzen solche Gelegenheiten aber auch, um die Tierwelt besser kennenzulernen. Oft nimmt Natalia Duer Kinder mit und erzählt ihnen etwas über das Leben der Tiere, die ihnen begegnen. Am Teich in der ul. Kwiatowa hat sie schon offene Workshops organisiert. Dort zeigte sie vielen interessierten Anwohnern Molche und anderen Teichbewohnern. Viele dachten, der Tümpel ist ein nutzloser Hort von Mücken. Andere wussten nicht, was ein Molch überhaupt ist. Also hat "Dziupla" auch eine Info-Tafel über das Leben im Teich aufgestellt. In einem Słubicer Park montierte der Verein Nistkästen für Vögel, ebenfalls in einem offenen Workshop, bei dem jeder etwas lernen konnte. "Was man kennt, das schützt man. Bildung ist der beste Naturschutz", sagt Duer. Die Biologin ist gefragt als Natur- und Tiererklärerin in Słubice. Regelmäßig wird sie auch von Seniorengruppen für Workshops gebucht. Dann geht sie mit den Leuten raus und erklärt ihnen die Tierwelt ihrer Umgebung. Auch die Stadt Słubice schätzt die Arbeit des vor sechs Jahren gegründeten Vereins, förderte schon mehrere Projekte.

An diesem Abend tippelt in der ul. Kwiatowa auf dem Fußweg noch ein Igel vorbei. Wenig später hopst ein Laubfrosch über die Straße. Ein Molch ist in den Gullys jedoch nicht zu sehen. Aber die nächste Aktion in der ul. Kwiatowa ist schon geplant. In die übrigen Gullys sollen noch Leitern für die Molche eingebaut werden. Natalia Duer hat sie in England bei der Königlichen Herpetologischen Gesellschaft bestellt, wo die Leitern als Kletterhilfen für Kröten dienen. In Słubice erprobt "Dziupla" sie erstmals für Molche. Sie sind aus gebogenem Metall, das von kleinteiligem Gitter umgeben ist. Sechs Stück kosten 800 Złoty (185 Euro), bezahlt von der Stadt.

Zwei Wochen später sind die Gullys der ul. Kwiatowa für Molche barrierefrei. Auch für Frösche, Kröten und andere Lurche. Diesmal ist es kühler. Gut, um einem Kammmolch zu begegnen. Unter einem Holzbrett, das im Schilf des sumpfigen Teichbodens liegt, hat er sich versteckt. Natalia Duer nimmt ihn vorsichtig auf die Hand und zeigt auf den zarten Rückenkamm. "Der ist noch jung", sagt sie. Unter dem Brett lebt noch mehr: zum Beispiel eine grüne Spinne, die wie ein Chamäleon ihre Farbe ändern kann.