Wassermusiken starten Kultursommer

Alexandra Gebhardt

Brandenburg. (MOZ) Die Regattastrecke Beetzsee verwandelt sich in der kommende Woche, vom 15. bis 18. August, von einer romantischen Naturkulisse in eine großartige Open-Air-Veranstaltung. Denn genau hier eröffnet das Brandenburger Theater mit seinen Wassermusiken den diesjährigen Kultursommer.

Dabei dürfen sich Besucher zur Eröffnung am Donnerstag, 15. August, ab 10 Uhr auf das Musiktheater Pampelmuse freuen. Sie werden das Grimmsche Märchen vom "Froschkönig" auf die etwas andere Art interpretieren und so dem Zuschauer nahe bringen. Es wird gesungen, gespielt und mit viel Humor eine Geschichte erzählt. Wer dabei sein will hält als Erwachsener 11 Euro bereit. Kinder zahlen 5 Euro und Gruppen ab 15 Personen vier Euro pro Person.

Humor ist dann auch das passende Stichwort für den Abend: Comedian Ingo Appelt wird mit seinem neuen Programm "Der Staats-Trainer!" ab 19.30 Uhr zu Gast sein und wie ein Comedy-Tsunami über die Regattastrecke fegen. Eintrittskarten sind zum Preis von 29,50 Euro zu haben.

Auf einen weiterem Coup des Brandenburger Theaters dürfen sich Wassermusiken-Fans am Freitag freuen: "Keimzeit" sind in der aktuellen Besetzung mit Norbert Leisegang (Gesang, Gitarre), Hartmut Leisegang (Bass), Andreas "Spatz" Sperling (Piano, Orgel, Gesang), Martin Weigel (Gitarre, Gesang), Sebastian Piskorz (Trompete, Gesang) und Lin Dittmann (Schlagzeug) in locker-maritimer Atmosphäre ab 19.30 Uhr auf der Regattastrecke am Beetzsee zu erleben. Karten für die Kategorie I sind hier für 34 Euro zu haben, in der Kategorie II sind 23 Euro zu entrichten.

Beim Finale der Wassermusiken geht es am Samstag und Sonntag dann – ganz nach französischer Lebensweise – genussvoll, bejahend und fröhlich zu. Stand noch im letzten Jahr alles unter dem Motto "Very british", heißt dieses Mal "Vive la France". Zu Gehör bringen die Brandenburger Symphoniker ein breit gefächertes Programm mit Werken von u.a. Geoges Bizet, Hector Berlioz, Emmanuel Chabrier, Ambroise Thomas und Jacques Offenbach. Die musikalische Leitung hat der gefragte Franzose Olivier Tardy.

Zum Benefizkonzert in Kooperation mit dem Lions Klub Brandenburg wird dabei am Samstagabend um 19.30 Uhr geladen. Karten hierfür sind für 42 Euro in der Kategorie I und 27 Euro in der Kategorie 2 zu haben. Das Nachmittagskonzert am Sonntag startet dann um 16 Uhr. Karten hierfür kosten in der Kategorie I 26 bzw. ermäßigt 21 Euro und in der Kategorie II 21, ermäßigt 18 Euro.

Karten für alle Veranstaltungen sind unter 03381/ 511 111 und an allen bekannten Vorverkaufsstellen zu haben.