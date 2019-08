Von ernten und säen

Silvia Passow

Brieselang "Hier, die kleinen, dunklen, die müssen sie unbedingt kosten", sagt Conny Lent und fischt dabei eine sehr dunkel gefärbte Tomate von der Größe einer Glasmurmel aus der Kiste. Gleich darauf erlebt die Zunge eine Geschmacksexplosion. Knackige Haut, die Frucht hat kaum Säure, im roten Fleisch hat die Sonne einen kräftigen Geschmack hinterlassen.

Conny Lent steht vor einer Kiste, in der sich scheinbar die Tomaten der Welt ein Stelldichein geben. Gelbe, grünliche, Tomaten in allen Rottönen, vom leichten Orange bis ins rubinrot, eine schwarze Sorte ist dabei. All diese Tomaten stammen von dem Stück Land, dass Lent hier bestellt. Für sich und ihre zwanzig "Gemüsegenossen" in Brieselang.

Ende vergangenen Jahres hatten sie sich getroffen, Conny Lent hatte diese Idee und war auf der Suche nach Gleichgesinnten. Als Lent mit ihrer Idee, eine Solidarische Landwirtschaft in Brieselang aufzubauen, ums Eck kam, fiel diese auf fruchtbaren Boden, Interessenten waren schnell gefunden. Auf dem etwa einen Hektar großen Acker in Brieselang wollte Lent Bio-Gemüse anbauen, gemeinschaftlich finanzieren, planen, die Ernte aufteilen.

"Die Möhren waren der Hit", sag Sandra, Mitglied bei den Gemüsegenossen und heute mit ihrem Sohn hier. "Alles was Conny hier anbaut, schmeckt so viel besser als Supermarktware", fügt sie hinzu. Sie holt die Gemüsekiste mit dem Fahrrad ab. Sie genießt es, hier her zu kommen sagt sie. Sie lobt die Vielfalt und die Raritäten, die Lent hier anbaut. Wie zum Beispiel den rosafarbenen Neuseeland-Spinat. Neues ausprobieren, die Schätze der Natur kosten, das fasziniert auch Mirko. Der junge Mann wohnt in unmittelbarer Nähe und schwärmt von der Vielfalt auf dem Brieselanger Acker. An das saisonale Angebot musste er sich, wie auch die anderen Gemüsegenossen, erst gewöhnen.

Dabei gehörte regional und saisonal zu den Wünschen der Gemüsegenossen. Was dies tatsächlich heißt, war dann auch eine Erfahrung, denn im Frühjahr war das Angebot in der Gemüsekiste überschaubar. Umso mehr freut man sich über das reichhaltige Angebot im Sommer. "Das reicht locker für eine Woche", sagt Mirko, der vegan lebt.

Verkauft wird das Gemüse nicht. Es gibt Mitgliedschaften für ein Jahr und damit den Anspruch auf die wöchentlich gefüllte Gemüsekiste. Zwanzig Gemüsegenossen haben sich hier gefunden. Im nächsten Jahr könnten zehn weitere dazu kommen, sagt Lent. Wer Interesse hat, sollte am besten zu einem der Ausgabetermine, Donnerstag oder Samstag von 8 bis 11 Uhr vorbeischauen. Zu finden sind die Gemüsegenossen Brieselang auf dem Feld Lange Straße Ecke Pausiner Weg.