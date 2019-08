MOZ

Strausberg (MOZ) In der Garzauer Straße sind am Mittwochabend gegen 19 Uhr ein Ford Transit und ein Radfahrer zusammengestoßen. Dabei wurde der 17-jährige Radfahrer schwer verletzt. In einem Rettungswagen wurde er in ein Berliner Krankenhaus gefahren. Der Transporterfahrer blieb unverletzt und konnte nach der Unfallaufnahme weiter fahren. Der Sachschaden beträgt rund 2500 Euro.