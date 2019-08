Kennenlernkurs für die Siebtklässler

Volkmar Ernst

Ortsmarke (MOZ) Nicht nur die für die Erst-, sondern auch die Siebtklässler ist der Start ins neue Schuljahr immer eine besondere Herausforderung. Es gibt neue Unterrichtsfächer, andere Lehrer und teilweise auch neue Mitschüler.

Damit sich die Jugendlichen darauf einstimmen können, bietet die Löwenberger Libertasschule deshalb zum Beginn des Schuljahres Projekttage an. Am Mittwoch stand für die 38 Siebtklässler ein Ausflug nach Liebenberg auf dem Programm. Das Ziel war nicht zufällig ausgewählt worden, denn Libertas Schulze-Boysen ist die Namenspatronin der Bildungseinrichtung, außerdem waren Schloss und Gut Liebenberg einmal ihr Zuhause.

Die DKB-Stiftung als Eigentümerin des Gutes hatte in Absprache mit der Schule Mitarbeiter der Gedenkstätte "Deutscher Widerstand" eingeladen, die den Tag für und vor allem mit den Jugendlichen gestalteten. Zur Einstimmung gab es nach der Vorstellungsrunde einen Exkurs in die Zeit des Nationalsozialismus. Thematisiert wurde unter anderem, was eine Diktatur ist, welche Gräuel mit dem Nationalsozialismus einhergingen und was der Widerstand dagegen zur Folge hatte. Im zweiten Lernabschnitt ging es speziell um das Leben und Wirken von Libertas Scholze-Boysen, die der Widerstandsgruppe Rote Kapelle angehörte und von 70 Jahren von den Nazis ermordet wurde.

Zum Schluss bestand die Aufgabe für die Schüler darin, die gesammelten Informationen und das Wissen in einer Arbeit umzusetzen. Es gab die Möglichkeit, einen Plakat zu gestalten, einen Geschichte zu schreiben oder einen Film zu entwerfen.