Griebener bereiten sich aufs Jubiläum vor

Volkmar Ernst

Grieben (MOZ) Zwei gute Gründe haben die Griebener, um am Sonnabend zu feiern. Beim 20. Dorffest ist die Bauernstaffel mittlerweile zum zehnten Mal dabei.

Wenn das Dorffest gefeiert wird, dann brauchen wir etwas Besonderes, eine Band, mit der wir richtig punkten können. Die muss bekannt sein und vor allem Stimmung machen. Das sagten sich vor Jahren die Griebener und engagierten "Geier Sturzflug". Was sie erlebten, das war ein Sturzflug, zumindest in finanzieller Hinsicht. "Die Jungs waren richtig teuer, daran hatten wir ganz schön zu knabbern", darin sind sich die Mitglieder des Griebener Arbeitskreises einig. Dennoch hatte der Aufritt der Band etwas Gutes. Er war sozusagen die Initialzündung für die Gründung der Griebener Disteln. Denn, so die Überlegungen der Festorganisatoren: "Das Geld sparen wir und gestalten lieber selbst ein Programm." Gesagt, getan, treten die Disteln längst nicht mehr nur in Grieben auf. Es gibt auch Anfragen aus den Nachbargemeinden, ob sie mit einzelnen Programmnummern zu ihren Festen kommen können.

Seit 17 Jahren gibt es die Disteln mittlerweile. Es ist keine feste Gruppe, aber die Mitglieder sind dennoch so miteinander verbunden, dass sie auf der Bühne ein bunt-fröhliches Programm im Wechsel von Tanznummern und Sketchen darbieten und damit die Gäste gut eine Stunde unterhalten können. Da am Sonnabend der nächste Auftritt auf dem Griebener Sommerfest ansteht, wird natürlich ordentlich geprobt. "Jetzt geht es um den Feinschliff", sagt Andrea Schenkwitz, bei der alle Fäden der Organisation zusammenlaufen. Gut 20 Akteure und Mitstreiter waren am Dienstagabend auf dem Festgelände zur Probe erschienen. Wer nicht auf der Bühne agierte, nahm davor Platz, um sich die Auftritte der anderen anzusehen und Hinweise zu geben: Hier die Hüften mehr schwingen, da direkt ins Publikum sehen. Eine anstrenge Arbeit, dennoch dominierte der Spaß und schmeckte auch das eine oder andere Bier, das der Ortsbeirat spendiert hatte.

Auch die Bauernstaffel ist eine Erfindung des Griebener Arbeitskreises. "Wir wollten einfach etwas machen, was es nicht auf jedem Fest gibt", erzählt Sabine Hering die Entstehungsgeschichte. An sechs Stationen können auch in diesem Jahr wieder Mannschaften mit Geschicklichkeit, Kraft und Wissen brillieren, um sich dann ein Bier aus dem Hauptpreis, einem Fass gefüllt mit Gerstensaft, frisch zu zapfen.

Neu am Griebener Sommer 2019 ist, dass erstmals seit Jahren auf der Hauptstraße wieder ein Tross bunt geschmückter Umzugswagen unterwegs sein wird. Als Thema haben die Organisatoren "Die letzten 20 Jahre in Grieben" gewählt. 25 Anmeldungen gibt es bereits.