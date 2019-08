RA

Flecken-Zechlin (MOZ) Im Heizhaus eines Gasthauses am Strandweg in Flecken Zechlin ist am Mittwochmorgen ein Brand ausgebrochen.

Wie die Polizei am Donnerstag berichtet, hatten offenbar feuchte Holzkleinteile die Förderung der Heizungsanlage verstopft und entfachten dann ein Feuer. Die Feuerwehr löschte den Brand. Der Gesamtschaden beträgt etwa 15 000 Euro. Die Kriminalpolizei ermittelt.