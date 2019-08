RA

Neuruppin (MOZ) Ein 43-jähriger Radfahrer ist am Mittwochabend im Kreisverkehr an der Juncker-/Heinrich-Rau-Straße in Neuruppin schwer verletzt worden.

Nach Angaben der Polizei hatte eine 38-jährige Hyundai-Fahrerin dem Mann die Vorfahrt genommen. Er wurde ins Krankenhaus eingeliefert.