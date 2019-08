Bell, Book & Candle "retten" Kremmens Erntefest

Marco Winkler

Kremmen (MOZ) Die populäre Pop-Rock-Band Bell, Book & Candle gibt am 1. September ein Konzert im Kremmener Scheunenviertel. Der Eintritt ist frei.

Einmal im Ohr, bleibt der Song wohl ein Leben lang hängen. Wer den Bandnamen Bell, Book & Candle hört, dürfte sofort den Smash-Hit "Rescue me" (Deutsch: Rette mich) im Kopf haben. 1997 machte der Song die Band um Frontfrau Jana Groß berühmt. In Kremmen sind die Musiker keine Unbekannten mehr, sie treten regelmäßig in Andreas Dalibors "Tiefster Provinz" auf. Da das Budget für das diesjährige Ernte- und Regionalparkfest aufgestockt wurde, können sich die Veranstalter, Stadt und Regionalpark Krämer Forst, auch eine richtige Pop-Rock-Band leisten. Bell, Book & Candle treten am Sonntag, 1. September, um 16 Uhr im Scheunenviertel auf. Der Eintritt zum zweitägigen Erntefest ist frei.