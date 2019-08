Drei Gärten, drei Konzerte

Vertonte Gedichte: Liedermacher Frank Viehweg singt am 18. August in einem Garten Am Paschenberg. © Foto: Maik Altenhburg

Ellen Werner

Eberswalde (MOZ) Hoch über den Köpfen der Besucher wölbt sich das Blätterdach. Mächtige Eichen und andere Baumriesen flößen Respekt ein. Vom Straßenlärm der Breiten und der Freienwalder Straße vermögen sie nur einen Teil zu schlucken. Dennoch wähnt man sich in dem durchs Grün abgeschirmten Parkdreieck zwischen der vielbefahrenen Kreuzung und dem Waldfriedhof beinahe wie an einem anderen Ort.

Vereinzelt finden sich hier auf dem historischen Friedhof noch Grabmale wie das der Familie Danckelmann. Nur wenige Meter daneben wird am 17. August eine Konzertbühne stehen. Die Grenzgänger singen dort – nicht ganz unpassend – "Über Leben und Sterben". Die Bremer Michael Zachcial und Felix Kroll stellen am Guten-Morgen-Eberswalde-Vormittag mit Gitarre und Akkordeon das deutsche Volkslied mit seinem Sprachwitz und seiner Poesie in den Mittelpunkt.

Schauplatz mit Geschichte

Es sei gewissermaßen der älteste Veranstaltungsort, den die Reihe "Im Garten" seit ihrem Bestehen bespiele, sagt Britta Stöwe vom Kulturamt. "Vor mehr als 400 Jahren wurden hier die ersten Menschen beigesetzt – sehr wahrscheinlich auch mit musikalischer Begleitung." Eine reichliche Woche vor Beginn gibt es dort schon einmal im kleinen Rahmen Presserummel, Werbung für die mittlerweile 14. Auflage des Formats. Veranstalterin ist die Stadt, beim Programm setzt das Kulturamt auf Udo Muszynski.

Das Konzept: Drei besondere Orte im Grünen, drei ungewöhnliche Konzerte. Oft sind es wie im Fall des einstigen Friedhofes Orte der Stadt, die unbeachtet bleiben, obwohl man sie kennt, an denen man mal vorbeikommt, aber selten verweilt. ",Im Garten’ bietet für jeden die Gelegenheit, ungewöhnliche Orte mit musikalischer Untermalung neu wahrzunehmen", wie Kulturdezernent Jan König sagt. Seltener fanden die Gartenkonzerte in Privatgärten statt. In diesem Jahr jedoch geschieht das gleich zweimal: Am 16. August öffnet Sabine Eggeling, die unter anderem von den Montagsmalern der Zainhammer Mühle bekannt ist, ihren Schaukelgarten in der Eichwerder Straße für Publikum. Von der Hängematte bis zur finnischen Gartenschaukel finden sich in der grünen Oase verschiedenste bewegliche Sitz- und Liegegelegenheiten zum Abhängen und Lauschen. Ab 20 Uhr erinnern dort Carmen Orlet und Hugo Dietrich mit Liedern und Texten von Brecht bis Gundermann an Regine Hildebrandt, die 2001 verstorbene SPD-Politikerin, die für viele zur Identifikations- und Symbolfigur der Nachwendezeit wurde.

Zwei sonst private Orte

Das dritte und letzte Konzert wiederum findet am 18. August um 17 Uhr im Garten der Familie Walther/Krieger Am Paschenberg statt. Unter dem Titel "Herbsteskommen" singt und spielt dort Frank Viehweg Lieder nach Gedichten von Louis Fürnberg – dem Dichter übrigens, den die Puhdys in ihrem 70er-Jahre-Hit meinten, als sie sangen: "Alt wie ein Baum möchte ich werden, so alt wie der Dichter es beschreibt".

Erstmals seit zehn Jahren seien die drei Gärten somit auch wieder fußläufig voneinander entfernt, sagt Programm-macher Udo Muszynski. Und es gebe weitere Verbindungslinien zwischen den Konzerten: Alle Künstler sind diesmal Liedermacher, sämtliche Beiträge sind deutschsprachig und alle, so Muszynski, "machen Vergangenes wieder sichtbar und im besten Fall sogar lebendig".

Wer sichergehen möchte, auch in den Privatgärten einen Platz zu ergattern, sollte sich vorab ein Ticket sichern: Tourist-Info in der Steinstraße 3, Telefon 03334 64520, 9 Euro (ermäßigt 4 Euro) kostet der Eintritt jeweils. Karten gibt es aber auch an der Abend- bzw. Tageskasse (10 Euro, erm. 5 Euro). Für das Konzert am Waldfriedhof am 17. August, 10.30 Uhr, ist der Eintritt frei.