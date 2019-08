Radweg von Wensickendorf nach Wandlitz soll ab Oktober gebaut werden

Tilman Trebs

Wensickendorf (MOZ) Der seit 15 Jahren geforderte und geplante Radweg von Wensickendorf nach Wandlitz soll nun endlich gebaut werden. Die Bagger sollen im Oktober anrücken, teilte der Landesbetrieb Straßenwesen am Donnerstagnachmittag mit. Ab Ende 2020 sollen Radfahrer und Fußgänger den kombinierten Weg nutzen können. Autofahrer müssen während der Bauarbeiten aber mit erheblichen Einschränkungen rechnen. Die B 273 wird für zwei Monate sogar voll gesperrt. Wie der Landesbetrieb Straßenwesen mitteilte, sei die Ausschreibung der Bauleistungen für die rund fünf Kilometer lange Strecke nun erfolgt. Bauunternehmen können ihre Angebote abgeben.

"Wenn es im Oktober nun wirklich losgeht, sind wir zufrieden", sagte Wensickendorfs Ortsvorsteher und Landtagskandidat Heinz Ließke (Freie Wähler) "Uns ist wichtig, dass die Bauarbeiten noch in diesem Jahr starten und wir den neuen Radweg 2020 dann nach 16 Jahren endlich eröffnen können." Ließke und seine Mitstreiter im Ortsbeirat, darunter auch der FDP-Landtagskandidat Daniel Langhoff, hatten in den vergangenen immer wieder bei den zuständigen Ministern und Behörden interveniert, den Radweg endlich in Angriff zu nehmen. Eine Bürgerinitiative aus den Anrainergemeinden hatten mehrere Fahrraddemos organisiert, um der Forderung Nachdruck zu verleihen. Unterstützt wurden die Bemühungen auch von der Stadt Oranienburg.

Der Weg soll nun von Wensickendorf bis zum Wandlitzer Aldi-Markt führen. Außerorts wird er asphaltiert und bis zu 2,50 Meter breit. Er darf in beide Richtungen befahren werden. Innerorts wird der Weg gepflastert.

Für den Bau müssen drei vorhandene Durchlässe neu errichtet und verlängert werden. Außerdem wird eine Radfahrbrücke über die Briese gebaut. Unter der Brücke soll es eine Otterberme geben. Unter den Radweg werdem Leerrohre für den künftigen Breitbandausbau verbaut.

"Das gesamte Bauvorhaben erfordert umfangreiche Sperrungen des Verkehrs", heißt es in der Mitteilung. Der Bau des Radweges erfolge unter halbseitiger Sperrung der Straße. Den Verkehr regelt eine Baustellenampel. Der Bau der Durchlässe und die Erneuerung der Fahrbahn der B 273 werden unter Vollsperrung erfolgen.