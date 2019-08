Schlüssel für kommunale Galerie

Jürgen Liebezeit

Birkenwerder (MOZ) Wenn alles gut läuft, wird die erste Ausstellung in der "Kommunalen Galerie 47" an der Hauptstraße 47 in Birkenwerder im Frühjahr eröffnet. Damit die Räume entsprechend vorbereitet werden können, übergibt Bürgermeister Stephan Zimniok (BiF) kommenden Dienstag die Haus­schlüssel an den Vorsitzenden Dr. Rolf Kaiser.

Die Gemeinde stellt dem Verein "Kommunale Galerie 47" die Räume des früheren Malereibetriebs kostenfrei zur Verfügung.

Geplant sind Ausstellungen unterschiedlicher Richtungen wie Malerei, Fotografie, Grafik und Bildhauerei. Als Rahmenprogramm sind auch kulturelle Veranstaltungen möglich. "Damit wird Künstlern und Kulturschaffenden aus der Region die Möglichkeit gegeben, ihre Arbeit zu präsentieren", teilt Rolf Kaiser mit. Vorgesehen sei auch, Gäste von außerhalb zu einem künstlerischen Dialog einzuladen. Geplant sind vier bis fünf Ausstellung im Jahr. Eine Jury entscheidet über die Vergabe der Ausstellungen und Zeiten. Bewerbungen sind ab sofort möglich (www.galerie47birkenwerder.de).

Der Verein "Kommunale Galerie 47" entstand aus der Initiativgruppe um Gerd Siecksmeyer, die im Frühjahr 2018 eine Unterschriftensammlung in Birkenwerder und Hohen Neuendorf zur Unterstützung der Initiative "Ausstellungsräume für Künstler" startete. Mehr als 750 Unterschriften kamen zusammen.