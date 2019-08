Roland Becker

Velten (MOZ) Bis Ende 2020 soll es an elf öffentlichen Orten in der Ofenstadt freies WLAN geben. Diesen Antrag hat die CDU-Fraktion für die Sitzung des Stadtparlaments am 15. August eingebracht. Für einige der vorgeschlagenen Standorte hat sich die Forderung allerdings bereits erledigt. So gibt es seit Februar auf dem Teil des Marktplatzes an der Viktoriastraße und auf dem Stadtwerke-Parkplatz freien Internetzugang. Wie Stadtsprecherin Ivonne Pelz informierte, werden solche Hotspots Ende August auf dem Bahnhofsvorplatz, am Bernsteinsee und an den Museen eingerichtet. Darüber hinaus erhalten der Bürgerservice und das Bürgerhaus diesen kostenlosen Dienst. Bis zur Freischaltung wird es laut Pelz noch etwas dauern. Das Begehren sei bei der Telekom angemeldet, ein Termin aber noch nicht bestätigt worden.

Die CDU schlägt noch weitere Hotspots vor: Rathausplatz, Platz am Kommunikationszentrum, Viktoria- und Volkshauspark sowie Linden- und Löwenzahn-Grundschule. Aufwand und Kosten zum Einrichten des freien Internets sollen bis Ende 2019 ermittelt werden. Die CDU fordert außerdem, dass all diese Orte der Ofenstadt flächendeckend – zum Beispiel beim Markt ist das noch nicht der Fall – und kostenfrei mit WLAN-Zugang versorgt werden.