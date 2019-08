Ein Konzept für die Kultur

Stefan Lötsch

Eisenhüttenstadt (MOZ) Die Stadtverwaltung will ein Kulturkonzept für Eisenhüttenstadt erarbeiten. Es soll das bisherige Kulturstättenkonzept ersetzen. Das sagte Martina Harz, Leiterin des Fachbereiches Bürgerservice, die auch für Kultur zuständig ist, jüngst im Ausschuss für Kultur und Sport. Man wolle eine ganzheitliche Betrachtung für die Kultur und Entwicklungslinien aufzeigen.

In diesem Zuge solle auch das Kulturstättenkonzept evaluiert werden. In dem waren, auf Grundlage eines Gutachtens einer Kulturwissenschaftlerin, fünf kulturelle Einrichtungen unter die Lupe genommen worden, die von der Stadt in unterschiedlicher Form gefördert und bezuschusst werden. Ein Hauptaspekt der Untersuchung war, wie die Zuschüsse zurückgefahren werden können beziehungsweise an welchen Stellen gespart werden kann.

Holger Wachsmann (SPD), dessen Fraktion immer wieder das Konzept eingefordert hatte, wiederholte jüngst im Ausschuss für Kultur und Sport seine Kritik an dem Ergebnis des Papiers. "Bisher ist das konsequenzlos geblieben." Er mahnte an, Schwerpunkte zu setzen, warnte aber auch davor, mit einem neuen Konzept falsche Hoffnungen zu wecken. "Wir können nicht suggerieren, dass wir alles machen können." Man könne in den kommenden Jahren nicht das große Füllhorn ausschütten. "Wir werden uns in den nächsten Jahren noch umgucken. Ich hoffe, ich habe unrecht", sagte Wachsmann mit Blick darauf, dass die einnahmen der Stadt wahrscheinlich zurückgehen werden.

Kulturkonferenz geplant

Oliver Kuppinger (Bündis 90/Die Grünen), der als einen Schwerpunkt seiner Arbeit als Ausschussmitglied die Stadtbibliothek nannte, unter anderem arbeitnehmerfreundliche Öffnungszeiten, begrüßte die Ankündigung von Martina Harz. Er forderte, auch die Bürger in die Prozesse mit einzubeziehen. "Das hat mir bisher ein bisschen gefehlt."

Der Vorschlag stieß bei Martina Harz auf offene Ohren. "Wir können uns vorstellen, im zweiten Halbjahr des kommenden Jahres zu einer Art Kulturkonferenz einzuladen", sagte sie. Dabei sollen alle an einen Tisch kommen, die an der Entwicklung der Kultur interessiert sind. Zuvor hatte Martina Harz schon gesagt, dass auch Kulturschaffende in der Stadt mit einbezogen werden sollen, damit sie ihre Vorstellungen einbringen können. Auch die Vereine in der Stadt sollen berücksichtigt werden. Ziel ist es, ein möglichst umfassendes Bild zu erhalten und vor allem eine Vorstellungen davon zu bekommen, wie künftig eine Förderrichtlinie aussehen kann.

Beschlüsse werden überprüft

Als erste Schritt, das betonte Martina Harz, solle erst einmal das bestehende Kulturstättenkonzept evaluiert werden. Immerhin handelt es sich dabei um ein beschlossenes Konzept der Stadtverordnetenversammlung, in dem es zum Beispiel auch Aussagen dazu gibt, mit wie viel Personal zum Beispiel das städtische Museum aber auch die Bibliothek in den kommenden Jahren auskommen soll, beziehungsweise ob freiwerdende Stellen überhaupt nachbesetzt werden. Die Frage sei, wie man mit diesen Beschlüssen umgeht, erklärte Martina Harz.

Das derzeit gültige Sportstättenkonzept wurde im Jahr 2016 von der Stadtverordnetenversammlung beschlossen und umfasst den Zeitraum bis 2022. Vor allem durch Personalkürzungen war vorgesehen, dass rund 270 000 Euro im Vergleich zum Förderansatz im Jahr 2014 eingespart werden soll.