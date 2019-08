Parker stören Anwohner

Jan-Henrik Hnida

Frankfurt (Oder) (MOZ) Der Weg ist 2,80 Meter breit", sagt André Göbel. Er steht vor der Kliestower Straße 26, seinem Grundstück. Göbel geht weiter auf den alten Betonplatten, bis eine Weggabelung kommt. Hier stand früher zur linken eine Pumpstation. Rechts geht es zum Gartenverein "Lebuser Vorstadt", davor sind Parkplätze. "Hier passen locker 20 Autos drauf und auf der linken Seite auch", sagt Göbel und weist auf den linken Weg hin, der zum Vereinshaus des Anglervereins "Fortuna" führt, das am Küstersee liegt.

Gerade am Wochenende sei vor seinem Haus der Bär los. Angler und Gartenfreunde fahren scharenweise an seinem Grundstück vorbei, um zu parken. Durch laute Motorengeräusche, Unterhaltungen, ständiges Hin- und Herfahren fühlen sich die Göbels gestört. Es gebe Tage mit 60 Fahrzeugen vor ihrem Haus.

In Folge der Verlegung und des Ausbaus vom Parkplatz des Gartenvereins im Jahr 2005 habe die Anzahl der Pkw deutlich zugenommen. Am Anfang seien es zwei bis drei Autos gewesen. Dann kamen immer mehr dazu, die die Wiese vor dem Haus der Göbels zuparkten. "Laut der Unteren Wasserbehörde ist das Areal sogar Überflutungsgebiet", sagt Göbel.

Wiese mit Lurchen

Dazu komme, dass das Areal Lurch-Gebiet sei, so beobachtete er dort die Paarungszeit. "An manchen Tagen ist der ganze Boden voll von Kröten." Die dann massenweise überfahren werden.

Auch würde der Parkplatz des Angelvereins immer mehr von Fremd-Parkern genutzt, seitdem das alte Parkverbotsschild entfernt wurde und eine neue Parkanordnung folgte. Parken war ab da an am Küstersee erlaubt, an der Kliestower Straße 26 aber nicht mehr. Die Stadt stellte ein Verbotsschild ans Haus der Göbels, das für die Zufahrtsstraße gilt. "Das beruhigt aber den Verkehrsfluss vor meiner Tür nicht", meint der Frankfurter.

Woche für Woche tut Göbel der Stadtverwaltung seinen Unmut kund, verfasst eine Beschwerde nach der anderen. 2015 antwortete ihm die Stadt, dass er sich doch bei Ruhestörung bei der Polizei melden solle. Als diese eintraf, waren die Feiernden wieder weg gewesen. Wenig später warfen Unbekannte zwei Eier an seine Hausfassade. "Von wem die kommen, weiß ich nicht", sagt er. 2016 wollten die städtischen Mitarbeiter wissen, "an welchen Nachtstunden, an welchen Tagen" Verkehr herrsche. Oberbürgermeister René Wilke trug er auch sein Problem vor – bisher ohne Erfolg. In den Antwortschreiben der Stadt habe es nun nur noch "Wir sind am prüfen" geheißen, ärgert sich der Frankfurter über Schriftverkehr. Im Mai 2018 fand eine Ortsbegehung auf Grund seiner Anzeige wegen Ruhestörung mit den zuständigen Mitarbeitern der Stadtverwaltung statt; mit Vertretern der Bürgerkommunikation, Straßenverwaltung, Liegenschaften und dem Vorstand des Angelverbands. "Hier konnten sich die Teilnehmer überzeugen, dass die bestehenden Parkanordnungen aus unterschiedlichen Gründen die Ruhe der Anlieger stören", heißt es im Gedächtnisprotokoll von Göbel. Weiter: Der Parkplatz am Küstersee werde von den Anglern genutzt – und immer mehr vom Gartenverband. Bei letzteren "aus reiner Bequemlichkeit". Oft stehe die ganze Wiese voller Fahrzeuge. Viele davon gehören wohl nicht zum Angelverein, mutmaßen die Göbels.

Aus den Lösungsvorschlägen, die der Anwohner bei der Ortsbegehung machte, wie eine Parkplatz-Schranke oder eine neue Zufahrtsstraße über den Kuhweg, wurde bis heute nichts.

Ruhestörungen durch Autoverkehr am Haus, laute Unterhaltungen und zwei Eier an seiner Hauswand seien einfach zu viel – das müsse doch die Verwaltung verstehen. "Will oder kann mir die Stadt nicht helfen?", fragt sich Göbel verzweifelt. Ihm reicht es: Er sucht derzeit einen Rechtsanwalt für Verwaltungsrecht. Weiterhin sei er jedoch an einer Lösung interessiert, mit der alle Seiten leben können.