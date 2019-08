Oktoberfest der Pflegekräfte

Klaus D. Grote

Oranienburg/Hohen Neuendorf (MOZ) Der Oranienburger Unternehmer Michael Bethke veranstaltet ein Oktoberfest für Pflegekräfte. Am 21. September soll im Wirtshaus Havelbaude in Hohen Neuendorf bei zünftiger Musik, Bier, Weißwurst und Schweinshaxen gefeiert werden. "Wer sein Pflege-Examen vorlegt, bekommt freien Eintritt", sagt Bethke.

Er wolle sich zusammen mit Wirt Marcel Hofer bei Pflegekräften bedanken. Willkommen zum Oktoberfest seien alle Menschen, die in der Pflege arbeiten, nicht nur die eigenen Beschäftigten. Geboten wird Musik mit einem Videomix auf einer Großbildleinwand von den DJs Sven und Balu sowie von der Band Star Cover, die für gute Stimmung sorgen soll. Im Gegenzug wird eine zum Oktoberfest passende Bekleidung erwartet. Das heißt: Pflegerinnen und Pfleger sollten möglichst in Dirndl oder Lederhosen in die Havelbaude kommen, sagt Bethke.

Weil aber nur Platz für maximal 500 Personen ist, sollten sich feierfreudige Pflegekräfte unbedingt per E-Mail unter gf@michaelbethke.com anmelden. Der normale Eintritt beträgt 18 Euro, Reservierungen sind unter 03303 403005 möglich.