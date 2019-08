Lückenschluss auf Kirchplatz

Simone Weber

Rathenow Am Kirchplatz 13 wird eine Lücke durch einen Neubau geschlossen. Am Montag feierte Bauherr Josef Rampf Grundsteinlegung, wozu er die Landespolitiker Dieter Dombrowski (CDU) und Christian Görke (Die Linke) sowie Bürgermeister Ronald Seeger (CDU) eingeladen hatte. Es entsteht bis April/Mai 2020 ein Wohnhaus.

"Der Neubau hier an historischem Ort ist etwas Besonderes", so Josef Rampf. "Besonders waren und sind aber auch die Herausforderungen, die die Lage an den Bau stellt. Dazu gehört die Steillage in Richtung Mühlendamm und die dadurch erforderlichen Sicherungswände."

Allein für die archäologische Baubegleitung am ältesten mittelalterlichen Siedlungsort der Stadt wurden 100.000 Euro aufgebracht. Das voll unterkellert zu errichtende Wohngebäude wird auf jeder seiner drei Etagen eine Wohnung in der Größe zwischen 90 und 100 Quadratmeter haben. Sie sind bereits vermietet.