Das Buskow Open Air steht bevor

Markus Kluge

Buskow (MOZ) Der Bodoni-Vielseithof lädt für das Wochenende 31. August und 1. September zu seinem Buskow Open Air ein. Am Sonnabend stehen ab 19 Uhr Hans-Eckardt Wenzel und seine vier musikalischen Mitstreiter auf der Bühne. Wenzel gilt als Meister der lyrischen Feinheit, der lieblichen Poesie, der weltgewandten Verinnerlichung von Inhalt und Form. "Sein Auge erkennt das Verbindende zwischen den Menschen, sein Ohr erhört die Zartheit des irdischen Daseins mit allen Höhen und Tiefen, sein Mund lässt die Zuhörer aufmerksam lauschen und mal bedenklich, mal hochjauchzend sein", teilte Bodoni-Vereinsvorsitzender Marc Johne mit. Im Anschluss an das Konzert wird in der historischen Druckerei des Verein ein neues, nunmehr sechstes, Wenzel-Bleisatztextblatt auf der MAN-Stopzylindermaschine von 1942 angefertigt.

Fortgesetzt wird das Festival am Sonntag ab 11 Uhr mit einem Konzert der Neuruppiner Band "Big Brass". Das Ensemble der Kreismusikschule wird das Publikum beim musikalischen Frühschoppen mit frischen Jazzklängen erfrischen. Um 12 Uhr geht es weiter mit einem Märchenprogramm von Herbert Brauer für Kinder und Erwachsene. Brauer präsentiert "Von Mäusen, Kaninchen und anderen lustigen Gesellen – Mitmachgeschichten mit viel Musik und guter Laune".

Die Karten für das Wenzelkonzert kosten im Vorverkauf 22,50 Euro. Tickets gibt es auf der Internetseite des Vereins unter www.bodoni.org unter unter der Rufnummer 03391 4012334. Der Eintritt am Sonntag ist frei, Spenden sind erwünscht.