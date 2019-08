MOZ

Eberswalde (MOZ) In der Fritz-Weineck-Straße entdeckten Polizisten am Mittwochabend einen jungen Mann, der in Verdacht stand, am Dienstag einen 17-Jährigen geschlagen zu haben. Bei der Kontrolle des 19-jährigen Verdächtigen fanden die Beamten ein Messer und eine Schreckschusspistole. Beide Gegenstände wurden sichergestellt und eine Anzeige wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz gefertigt.