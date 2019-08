Klares Votum zum Projekt Finowkanal

Viola Petersson

Eberswalde (MOZ) Das Projekt Entwicklung der Region Finowkanal ist ein gutes Stück vorangekommen. Der Wirtschaftsausschuss des Kreistages hat die Beschlussvorlage des Landratsamtes zum künftigen Schleusenregime am Mittwochabend befürwortet. Die Verwaltung hatte dem Gremium umfangreiche Unterlagen zur Verfügung gestellt, darunter die Entwürfe der Grundsatzvereinbarung mit dem Bund und einer Satzung für den zu gründenden Zweckverband sowie einen Finanzplan. Demnach soll der künftige Zweckverband, dem die neun Finowkanal-Anrainer sowie der Landkreis selbst beitreten sollen, Betrieb, Unterhaltung, Wartung, Instandsetzung und Modernisierung der Schleusen sichern. Für Investitionen an den wasserbaulichen Anlagen stellt der Landkreis laut Entwurf einmalig 1,5 Millionen Euro bereit. Laut Zeitschiene soll der Zweckverband Ende März 2020 arbeitsfähig sein.

Trotz des klaren Votums durch den Wirtschaftsausschuss hat es politischen Beobachtern zufolge am Mittwoch auch durchaus kritische Stimmen gegeben. Vor allem die finanziellen Auswirkungen betreffend. Der Kreistag will am 11. September final über das Paket befinden. Zudem muss die Vorlage dann durch alle Stadtverordnetenversammlungen und Gemeindevertretungen der Anrainerkommunen. Grundsatzbeschlüsse liegen zwar vor. Dennoch dürfte es hier und da spannend werden. In Niederfinow etwa wird das Thema nach wie vor kontrovers diskutiert.