Regenwasser im ganzen Keller

Olav Schröder

Panketal (MOZ) Der Ausbau der Passeier Straße in Panketal geht zwar seinem Ende entgegen, dennoch lässt er das Ehepaar Platzeck nicht in Ruhe. In der Vergangenheit war es bereits zu Verzögerungen gekommen. Bei der neu verlegten Entwässerung in der Straße waren Dichtigkeitsprobleme aufgetreten, wie im Februar in der MOZ berichtet wurde. Gutachterlich wurden Material- und keine Einbaufehler dafür als Ursache angegeben. Auch wenn das Problem mit den undichten Rohren behoben ist, haben die Platzecks dennoch große Befürchtungen mit Blick auf die Zukunft und die wahrscheinlich immer öfter stattfindenden Starkregenereignisse. Grund dafür sind die Regenfälle in der vergangenen Woche.

Als da heftige Regengüsse über Panketal niedergingen, geschah es das erste Mal, dass der gesamte Keller überschwemmt wurde, berichten Dagmar und Joachim Platzeck. Dass das Regenwasser in die tieferliegende Garage eindringt, sei schon oft vorgekommen, allein in diesem Jahr vier Mal. Obwohl Abflussrinnen in der Garagenzufahrt genau das verhindern sollten. Dass es bislang zu keinen größeren Schäden in den von der Garage aus zu erreichenden Räumen im Keller kam, sei einer hohen Stufe zu verdanken, die vor rund zehn Jahren in die Tür zu diesen Räumen eingebaut wurde. "Doch jetzt wurde die Stufe von den Regenmassen und dem Schlamm darin auch überschwemmt", berichtet Dagmar Platzeck. Nach dem Unwetter pumpte die Feuerwehr die Kellerräume ab. Die Versicherung schätze den Schaden auf einen fünfstelligen Betrag. Die Holzpaneele an den Wänden müssen entfernt, das Mauerwerk getrocknet und gegen die Schimmelgefahr geschützt werden. Durch Bohrungen soll noch ermittelt werden, ob auch am Fundament Sanierungen nötig sind.

Die Familie befürchtet nun, dass es nicht bei diesem Einzelfall bleibt. "Die Ursache muss beseitigt werden, sonst haben wir immer wieder das Problem", sagt Joachim Platzeck. Das Grundstück liegt an der tiefsten Stelle der Passeier Straße, die zu beiden Seiten ansteigt. Auch die umliegenden Pitztaler und Ötztaler Straßen liegen höher, so dass das Haus gleichsam in einem Trog steht. Dagmar und Joachim Platzeck vermuten, dass die Regenentwässerung in der Straße nicht richtig konzipiert, zu klein oder die Einläufe sich an der falschen Stelle befinden. Sie hoffen darauf, dass sich Fachleute die Baustelle noch einmal ansehen, bevor die Straße Ende des Monats asphaltiert wird. Die Bauarbeiter, betonen sie in diesem Zusammenhang, hätten die Arbeiten wie vorgegeben ausgeführt. Darüber hinaus seien sie stets freundlich und hilfsbereit.

Panketals Bürgermeister Maximilian Wonke und ein Fachmann aus der Verwaltung werden in der nächsten Woche zu den Platzecks kommen. Die Gemeinde, sagt Wonke, habe die Abläufe für die Regenentwässerung bereits größer ausgelegt, als dies technisch vorgegeben sei. Grundlage der Standards bilden die fünfjährigen Regenereignisse. Als es vorige Woche zu den Überschwemmung gekommen sei, sei die Regenentwässerung in der noch nicht fertiggestellten Straße noch nicht in Betrieb gewesen. Wenn die Arbeiten abgeschlossen sind, würden die Probleme sicher nicht mehr auftreten, blickt Wonke voraus.

Allgemeiner Aufruf

Die weitere Vergrößerung der Kapazität der Rohre sei nicht ratsam, da dies auch die Kosten erhöhen würde, so Wonke. Unabhängig von dem konkreten Fall appelliert er an alle Grundstücksbesitzer, angesichts der zu erwartenden Starkregenereignisse auf Versiegelungen möglichst zu verzichten, so wie die Gemeinde mit den Entwässerungen in den Straßen zur Vermeidung des Problems beitrage.