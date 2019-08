Verlockung im Wahlkampf

Potsdam (MOZ) Die Verlockung war für die Linke einfach zu groß. Sie konnte nicht am Thema Hohenzollernstreit vorbeigehen, ohne es im Wahlkampf zu nutzen.

Ein bisschen Neiddebatte gegenüber Prinzen und Co, ein bisschen klassenkämpferisches Säbelrasseln – mit so was kann man die eigene Klientel mobilisieren und findet an den Wahlkampfständen schnell Gesprächsthemen. Die Hohenzollern haben mit ihren Maximalforderungen nach Wohnrecht in Schlössern den Linken auch geradezu in die Hände gespielt.

Letztlich ist das Thema aber komplexer als es auf der Unterschriftenliste erscheinen mag. Die Entschädigungsforderung der Hohenzollern liegt vor Gericht. Die Richter dürfen sich nicht von Volksinitiativen beeindrucken lassen. Die Forderung der Linken, auch die Verhandlungen zu den strittigen Kunstgegenständen abzubrechen, führt nicht weiter. Letztlich können Gerichte kaum zu Tausenden Bildern, Büchern und Devotionalien einzelne Urteile fällen. Bei vielen dieser Gegenstände ist es für alle Seiten einfacher, sie als Dauerleihgabe an Ort und Stelle zu belassen. Aber dazu muss man eben verhandeln. Und genau an solchen Verhandlungen war die rot-rote Landesregierung – die Linke inbegriffen – auch jahrelang beteiligt.