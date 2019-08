MOZ

Bernau (MOZ) Ein Spaziergänger in Bernau Süd hat am Dienstag rechte Schmierereien auf einem Gehweg entdeckt. Unbekannte hatten am Venusbogen mit grüner Farbe ein Hakenkreuz geschmiert. Gemeldet wurde die Tat der Polizei allerdings erst am Mittwoch. Nun ermittelt der Staatsschutz zu den möglichen Tätern.