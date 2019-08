Linke wollen nicht mit Kaiserenkeln verhandeln

Ulrich Thiessen

Potsdam (MOZ) Die Linke hat eine Unterschriftensammlung gestartet, um gegen eine mögliche Entschädigung der ehemaligen Kaiserfamilie vorzugehen.

Die brandenburgische Linke fordert die sofortige Beendigung der Verhandlungen mit dem Hause Hohenzollern zur Rückgabe von Kunstgegenständen und zu Entschädigungen. Gerichte sollten die Ansprüche klären – notfalls durch alle Instanzen, sagte die Landesvorsitzende Diana Golze am Donnerstag in Potsdam. Dies sei besser als Verhandlungen hinter verschlossenen Türen.

Die Forderung der Hohenzollern nach Wohnrecht im Schloss Cecilienhof oder zwei anderen Liegenschaften der Stiftung Preußische Schlösser und Gärten bezeichnete Golze als unverschämt. Es sei besser, wenn die Öffentlichkeit in Filzpantoffeln durch die Säle laufe als eine einzige Familie in Hausschuhen, formulierte sie.

Sebastian Walter, Spitzenkandidat der Linken im Landtagswahlkampf, erklärte, es gehe in der Volksinitiative darum, auch künftige Regierungen darauf festzulegen, sich nicht ohne Gerichtsentscheidungen mit den Hohenzollern auf Rückgaben oder Entschädigungen zu einigen.

Laut Walter gibt es einen klaren Unterschied zu den Einigungen von Sachsen und Thüringen mit deren einstigen Herrscherfamilien. Im Unterschied zu denen hätten die Hohenzollern die Machtergreifung der Nazis nachhaltig unterstützt. Das schließe Entschädigungen aus.

Walter wehrte sich gegen den Vorwurf, es handele sich bei der Aktion um Wahlkampf. Wenn andere Parteien künftig weiter mit dem Hause Hohenzollern verhandeln wollen, brauche es den Druck von der Straße, sagte er.

Regierungschef Dietmar Woidke (SPD) hatte bereits vor zwei Wochen erklärt, dass er weiter auf eine gütige Einigung hoffe. Ein Wohnrecht in einem der Schlösser lehnte er jedoch kategorisch ab. Grünen-Spitzenkandidat Benjamin Raschke pflichtete am Donnerstag den Linken bei, dass die Forderungen des Hauses Hohenzollern völlig inakzeptabel seien.

Seine Partei werde im nächsten Landtag eine Gesetzesinitiative gegen Entschädigungen an die Familie der ehemaligen Kaiser und Könige einbringen, kündigte Raschke an. Allerdings kritisierte er die Volksinitiative der Linken heftig.

Diese fordert die Landesregierung auf, alle rechtlichen Möglichkeiten gegen Entschädigungsleistungen zu ergreifen. Raschke verwies darauf, dass Finanzminister Christian Görke (Linke) als Verfahrensbeteiligter im Rechtsstreit alle Argumente gegen die Hohenzollern vorbringen kann. Dazu bedürfe es keiner Volksinitiative. Er sprach von einem "wohlfeilen Wahlkampfinstrument".

Schärfer im Ton reagierte CDU-Chef und Spitzenkandidat Ingo Senftleben. "Die Partei der Enteignungen missbraucht mit sozialistischem Getöse das Instrument der Volksinitiative für Wahlkampfzwecke", heißt es in einer Pressemitteilung. Die Sache gehöre auf den Verhandlungstisch und nicht an den Wahlkampfstand. Die klassenkämpferische Rhetorik der Linken helfe nicht weiter, so Senftleben.