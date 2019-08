Die Utopie der Fairness

Berlin (MOZ) Die SPD hat ja eine Menge Probleme im Moment. Die Umfragen sind mies, die Programmatik verwaschen, die Spitze unbesetzt.

Auf ein weiteres Problem hat zudem Vorsitz-Kandidat Michael Roth vor ein paar Tagen aufmerksam gemacht: Die Sozialdemokraten gehen schlecht miteinander um. Um das zu sehen, muss man nicht einmal an die letzten Tage von Andrea Nahles denken. Ein Blick in soziale Medien reicht dafür völlig aus. "Wenn Sozis über Sozis sprechen, hat das nicht immer viel mit Respekt und Anstand zu tun", beklagt Roth deshalb völlig zurecht und schlägt einen "Pakt für Fairness und Respekt" vor. Hört sich gut an, am Ende aber wird der Vorschlag ohne jede Folge bleiben.

Der Wunsch nach einem besseren Umgang ist weder neu noch auf die SPD beschränkt. Erst jüngst hat Bildungsministerin Anja Karliczek von den Ministerpräsidenten mehr Fairness verlangt, als diese sie wegen der Batterieforschung in die Mangel nahmen. Nein, die Diskussion über Fairness-Abkommen ist älter als das vereinigte Deutschland. Jahrzehnte vor Twitter und Facebook wollte man die politische Debatte zähmen. Und noch immer versprechen Politiker, dass sich die Diskussion allein um Fakten und Argumente drehen kann, sodass taktische Manöver keine Rolle spielen. Der Gedanke, dass alle auf schmutzige Tricks und ungerechte Angriffe verzichten, ist natürlich verlockend. Doch Fairness-Pakte helfen leider nicht.

Das hat mit ihrer Unverbindlichkeit zu tun. Selbst wenn jemand – und das hat Roth ja nicht einmal vorgeschlagen – verbindliche Regeln für einen fairen Umgang aufschreiben würde, müsste sich immer noch jemand finden, der dafür sorgt, dass diese auch eingehalten werden. Wie sollten Verstöße bestraft werden? Wer dafür die Verantwortung übernehmen? Jeder Politiker müsste verrückt sein, in diese Rolle zu schlüpfen. Denn sie würden sich selbst aus dem politischen Getümmel nehmen (ein Schiedsrichter kann nun mal nicht mitspielen) und zugleich auch noch eine Aufgabe schultern, an der sie eigentlich nur scheitern können.

Dazu kommt, dass sich Fairness schlecht delegieren lässt. Politikerinnen und Politiker, die nach den Regeln spielen wollen, tun das auch, wenn diese Regeln nicht fixiert sind. Politikerinnen und Politiker, die das nicht tun, lassen sich auch von möglichen Strafen nicht abschrecken – wer das Spiel mit schmutzigen Tricks beherrscht, weiß ohnehin, wie diese Tricks zu verbergen sind.

Mit einem Pakt kommt man da nur schwer gegen an, zumal die Grenze zwischen politischem Handwerk und politischem Foul oft nur eine Frage des Blickwinkels ist. Haben die Ministerpräsidenten wirklich unfair gespielt, oder hat Anja Karliczek ihre Entscheidung nicht selbstbewusst genug vertreten? Ist Andrea Nahles rausgemobbt worden, oder wurde sie nur hart, aber mit offenem Visier kritisiert, nachdem offensichtlich war, dass sie das Ruder nicht mehr herumreißen wird? Auch ein "Pakt für Fairness und Respekt" wird diese Fragen nicht letztgültig beantworten können.