Asphalt kommt nächsten Freitag

Annette Herold

Schöneiche (MOZ) Am nächsten Freitag soll der Asphalt-Fertiger an Ort und Stelle sein: Bürgermeister Ralf Steinbrück (SPD) rechnet inzwischen damit, dass der nächste Bauabschnitt der Brandenburgischen Straße eher als geplant fertiggestellt wird. Er hoffe auf Ende August, sagte der Bürgermeister am Freitag. Straßenbaumeister René Dähn kündigte auf Nachfrage an, dass die Asphaltierungsarbeiten bis zum 21. August abgeschlossen sein sollen. Ursprünglich sollte bis Oktober gebaut werden.

Indes werden die Kabel für die Straßenbeleuchtung verlegt. Dafür müssen die von den Straßenbauern bereits planierten Bankette wieder aufgebuddelt werden. Die Kosten dafür seien Sache der Elektrofirma, sagte Steinbrück. Die Gemeinde habe mehrfach informiert, dass jetzt Baufreiheit zum Verlegen der Kabel bestehe. Anwohner, von denen sich viele sehr zufrieden über den sonstigen Bauablauf äußern, hatten befürchtet, dass die Kommune jetzt doppelt zahlen müsse.

Der nächste Bauabschnitt der Brandenburgischen Straße soll 2020 in Angriff genommen werden, vorausgesetzt, die Gemeindevertretung stimmt zu.