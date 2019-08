Sportgeschichte

Marion Thomas

Woltersdorf Mit seinen rund 800 Mitgliedern zählt der SV 1919 Woltersdorf zu den größten Sportvereinen im Landkreis Oder-Spree. Aktuell gibt es mit Fußball, Geräteturnen, Gymnastik, Basketball, Tischtennis, Tanzsport, Volleyball und Badminton ein breites sportliches Angebot für Jung und Alt. Dies hat sich seit Eröffnung des Sport- und Freizeitparks 2006 und der neuen Turnhalle 2014 rasant entwickelt, die Nachfrage an sportlichen Freizeitaktivitäten ist riesengroß. So erlebt der Sportverein zu seinem 100. Gründungsjubiläum eine wahre Hoch-Zeit – und das wird ordentlich gefeiert. Am 17. August steigt eine große Party mit zahlreichen Angeboten für Sport und Spiel, Spaß und Unterhaltung. Dazu ist jeder eingeladen, der mitfeiern möchte.

Das Jubiläum war für den Verein auch Anlass, auf seine Historie zurückzublicken. Ein 100 Jahre alter Verein bündelt viele Hundert Geschichten in allen Facetten. Doch keine könnte je erzählt werden, gäbe es nicht die Menschen, die einst und jetzt sehr engagiert für den Sportverein gelebt und gearbeitet hätten. In Zusammenarbeit mit dem Woltersdorfer Verschönerungsverein entstand ein Büchlein, das von vielen dieser Menschen und ihren Geschichten erzählt.

Alles begann mit den Turnern. Am 12. Mai 1888 kamen 18 junge Woltersdorfer zusammen, um den ersten Männer-Turnverein im Ort zu gründen. Doch Turnen war nicht jedermanns Sache, die Woltersdorfer Seen lockten Sportler aufs Wasser, 1907 entstand eine erste Vereinigung von Rudersportlern. Nur sechs Jahre später schlossen sich weitere Athleten zum Woltersdorfer Sportclub zusammen. Doch der Ausbruch des ersten Weltkriegs bereitete ein jähes Ende.

1919 wurde der Verein erneut gegründet. Zu den mitgliederstärksten Sektionen gehörten Fußball, Leibesübungen und Turnen. Seine Ausrichtung war anders als die seines Vorgängers: Der neue Sportclub verband sein Wirken eng mit dem Arbeitersport – und hatte mit großen Schwierigkeiten zu kämpfen, da seine Gegner das Training sabotierten, vor wichtigen Spielen die Fußballtore umrissen oder gar den Platz umpflügten.

Doch die Sportler ließen sich nicht beirren, fanden mit Einfallsreichtum und Engagement immer wieder Wege und Mittel, sich sportlich zu behaupten und zogen weitere Athleten in ihren Bann. 1924 fand auf dem Flakensee die erste Ruderregatta statt. Außerdem etablierten sich Radfahrer und Kunstradfahrer, die gar Meistertitel gewannen. Auch die Turner konnten auf große Erfolge blicken: So zählte der Woltersdorfer Kurt Gallinger zum erweiterten Olympia-Kader für die Spiele 1936 in Berlin, doch Verletzungen verhinderten seinen Start.

Auch nach dem Zweiten Weltkrieg formierten sich schnell Kräfte, die das Sporttreiben in Woltersdorf zu neuem Leben erwecken wollten. Als erstes entstand eine Handball-Mannschaft der Frauen, die Fußballer bestritten ihr erstes Spiel nach dem Krieg am 1. Mai 1946. Vier Jahre später wurde die SG Woltersdorf gegründet, woraus 1953 die Betriebssportgemeinschaft (BSG) Einheit wuchs.

Gute Nachwuchsarbeit

Einst wie jetzt hatten stets die Fußballer den größten Zulauf, wobei immer Wert auf gute Nachwuchsarbeit gelegt wurde. So konnten stets die jungen Kicker viele Titel erringen. Dennoch war und ist das Markenzeichen des Sportvereins seine Vielfalt an sportlichen Angeboten. So gab es einst Segeln und Motorsport, auch Akrobaten bereicherten in den 1960ern den Verein. Sie trainierten ebenso wie die Turner oft unter freiem Himmel, da es an Sporthallen mangelte. Der einstige Sportplatz, ein holpriger Hartplatz, weithin als "Schmirgelscheibe" verschrien, musste 82 Jahre für viele sportliche Aktivitäten herhalten.

Nach dem Mauerfall änderten sich die Bedingungen für den Freizeit-Sport beträchtlich. Da die Förderung durch die Geldgeber aus DDR-Zeiten wegfiel, waren Neugründung und Umbenennung des Vereins erforderlich. Man besann sich der legendären Anfänge des Woltersdorfer Sportclubs, jedoch durfte die Bezeichnung "Sportclub" nicht verwendet werden, was zum heutigen Namen SV 1919 Woltersdorf führte.