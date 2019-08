Grundstücke als Ausgleich für Fehlkauf

Manja Wilde

Fürstenwalde (MOZ) Die Vermarktung und der Verkauf von 47 Baugrundstücken in der Ketschendorfer Feldmark II wird mit Spannung erwartet. 41 Einfamilien- und drei Mehrfamilienhausgrundstücke will die Stadt zum Höchstgebot veräußern. Der Stadtentwicklungsausschuss sprach sich dafür aus, die Parzellen im ersten Schritt über das Internet sowie lokale und regionale Printmedien zu bewerben. Tenor: So kann ein Teil der 60 000 Euro, die für die Vermarktung eingeplant sind, gespart werden. Bliebe die Nachfrage unter den Erwartungen, könne später z.B. in Zügen des RE1 geworben werden.

Drei Parzellen im Lageplan tragen indes keine Nummern. Dafür stand im nichtöffentlichen Teil der Sitzung der Verkauf von drei Grundstücken in der Ketschendorfer Feldmark II gesondert auf der Tagesordnung. Weil schon der öffentliche Teil bis 23 Uhr ging, wird er erst in der Fortsetzungssitzung (Dienstag, 18.30 Uhr, Altes Rathaus) behandelt. Am Donnerstag bestätigte Stadtsprecherin Anne-Gret Trilling, dass die Verwaltung mit diesen Parzellen versuchen wolle, drei Familien zu helfen, die vor anderthalb Jahren verseuchte Grundstücke an der Ecke Roteichen-/ Bahnhofstraße gekauft haben. Die Stadt hatte die Fläche 1999 an ein Ehepaar veräußert, das sie weiterverkaufte. "Wir müssen sehen, wie die Details des Angebots juristisch sauber gestaltet werden können", sagte Trilling. Ohne zusätzliche Kosten für die Familien gehe es nicht.