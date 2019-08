Geldsegen fürs Jagdschloss

Manja Wilde

Fürstenwalde (MOZ) Statt klingender Champagnergläser sind es dieses Mal noch kreischende Baumaschinen, die den Besuch von Brandenburgs Bauministerin Kathrin Schneider auf dem Gelände des Fürstenwalder Jagdschlosses begleiten. Am Donnerstag hat sie sich ein Bild vom Stand der Arbeiten verschafft. Die können nun zügig voranschreiten, denn das Fördergeld steht bereit. Allein der Zuschuss aus dem Europäischen Fonds für Regionale Entwicklung (EFRE) beträgt 6,3 Millionen Euro. Weitere 524 000 Euro fließen aus aus der nationalen Städtebauförderung. Der Eigenanteil der Stadt liegt bei gerade mal 262 000 Euro.

Am Gebäude wird schon seit geraumer Zeit gearbeitet. "Das Dach wurde abgetragen, das Mauerwerk wurde teilweise abgetragen, wir haben Decken raus gerissen und neue Decken teilweise eingezogen", schilderte Carsten Fettke, der Leiter der Fachgruppe Bau- und Liegenschaftsmanagement im Fürstenwalder Rathaus. "Im nächsten Monat sollen die Dachdeckerarbeiten ausgeschrieben werden, so dass Ende des Jahres das Schutzdach fallen kann", ergänzte er. "Wir werden jetzt sofort 1,5 Millionen Euro des Fördergeldes abrufen", kündigte Irina Retzlaff an, die für das Fördermittelmanagement der Stadt zuständig ist. Immerhin sei die Stadt in Vorleistung gegangen. "Im Jahr 2015 wurde das Projekt in den Stadt-Umland-Wettbewerb eingebracht", erinnerte die Ministerin. "Fürstenwalde war das Highlight, das Kernprojekt", betonte sie.

Getreide und Strümpfe

Das Jagdschloss wurde 1699/1700 errichtet. Später war es Sitz des Kommandeurs, beherbergte eine Strumpfwirkerei und wurde schließlich als Getreidespeicher für die Militärs in den zahlreichen Kasernen der Stadt umgebaut, ist den Unterlagen des Ministeriums zu entnehmen. "Ich kenne das Haus noch aus der Zeit, als ich mit dem Traktor Getreide hergefahren habe", erzählte Friedrich Stachat, der Ehrenvorsitzende des Fürstenwalder Kulturvereins, am Rande des Ministerin-Besuchs. Später, als er in dem alten Gemäuer stand, habe er von Theateraufführungen im großen Saal geträumt, erzählt der 80-Jährige.

Vertrag nicht unterzeichnet

Der Traum könnte bald wahr werden. In dem Schloss soll bis 2021 ein Veranstaltungszentrum entstehen. Eine kulturelle Nutzung ist ebenso geplant, wie repräsentative Räume für Feste. Im Souterrain wird es eine Gaststätte geben, darüber einen Saal mit flexiblen Wänden. Ob das Restaurant tatsächlich von der Investorengruppe rund um das Ehepaar Smura betrieben wird, ist indes offen. Einen Pachtvertrag mit der Stadt, die Eigentümerin des Schlosses bleibt, gibt es noch nicht, sagte Fettke am Donnerstag. Zum Gesamtprojekt, das die Investorengruppe in Fürstenwalde plant, gehört die Sanierung der Aufbauschule. Eine Akademie für Hotellerie und Gastronomie, ein Seniorenheim und Studentenwohnungen sind auf dem Areal an der Külzstraße vorgesehen.

Die Ministerin will das Schloss so oder so erneut besuchen: "Wir treffen uns dann auf der Terrasse und trinken Champagner", versprach sie Bürgermister Matthias Rudolph.