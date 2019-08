red

Wustermark Auf einem Rundkurs führt die dritte Tour de Wustermark durch alle Ortsteile der Gemeinde. Wer sich seine Umgebung einmal erradeln möchte, kann dazu die Tour de Wustermark, die am kommenden Samstag, 17. August um 15.30 Uhr startet, nutzen.

In den vorangegangenen Jahren war die Tour durch das Bürgerbudget unterstützt worden. In diesem Jahr erhalten die Organisatoren um Andreas Stoll vom Ortsbeirat Wustermark finanzielle Unterstützung. So kann die Tour an der Dorfkirche Wustermark in der Friedrich-Rumpf-Straße 11 starten.

Auf der 15 Kilometer langen Strecke wird auch in Elstal gefahren. "Wir sind sehr froh, dass es uns mit der Unterstützung der Sielmann-Stiftung gelungen ist, eine Streckenführung zu finden, die es uns nun erstmalig ermöglicht, mit der Tour de Wustermark auch in unseren Ortsteil Elstal zu fahren", so Andreas Stoll, Organisator der in den vergangenen beiden Jahren bereits sehr gut angenommenen Radtour.

Vor dem Start steht Andreas Stoll ab 14.30 Uhr mit seiner Fahrradwerkstatt sozusagen als feste Größe der Tour bereit, zu checken, ob die Räder "tour-tauglich sind. Gegen einen kleinen Obolus werden auch Reparaturen vorgenommen.

Das Rahmenprogramm wird durch die Kirchengemeinde durchgeführt. Eingebettet ist die Radtour in das Pfarrhoffest, welches am 17. und 18. August unter dem Motto "Suche Frieden und jage ihm nach" stattfindet. "Wir haben nicht die Absicht, durch die Ortsteile zu jagen. Vielmehr wollen wir unsere Heimatgemeinde besonnen erfahren, sodass auch nicht geübte Radler aufgerufen sind, teilzunehmen", so Andreas Stoll. Demnach führt die Route von Wustermark über Hoppenrade nach Buchow-Karpzow. Von dort geht es über Priort dann über einen Teil des Geländes der Sielmann-Stiftung an Karls vorbei nach Elstal hinein. Über Dyrotz führt das letzte Stück dann wieder zum Pfarrhof nach Wustermark.