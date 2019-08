Im Einzel gehen nicht alle Hoffnungen auf

Udo Kühl

Müllrose (Hagen Bernard) Im Rahmen des Final-Wochenendes in Berlin haben vier Bogensportler der Müllroser Schützengilde mit dem olympischen Recurve-Bogen die Deutschen Meisterschaften des Schützenbundes bestritten. Sie kehrten mit Silber und Bronze zurück.

Die Müllroser Schüler-A-Mannschaft in der Besetzung Lisa- Marie Kühl, Raphael Zipfel und Alexander Pradel holte Silber hinter den Sportschülern aus Berlin. Titelverteidigerin Lisa-Marie Kühl belegte in der Einzelkonkurrenz den dritten Platz hinter Sophie Kühne (TuS Grün-Weiss Holten/663 Ringe) und Serena Noto (BC Magstadt/662) mit 661 Ringen. Lisa-Marie Kühl: "Schade, ich hätte gerne meinen Titel aus dem Vorjahr verteidigt. Ich bin aber leider nicht richtig in den Wettkampf rein gekommen, somit bin ich mit Platz 3 noch recht zufrieden und freue mich riesig über unsere Mannschaftsmedaille." Sehr guter Fünfter wurde Raphael Zipfel und Platz 36 belegte Alexander Pradel unter 49 Startern.

Isabel Kühl verpasst K.-o.-Runde

Weniger gut lief es für Isabel Kühl in der Frauen-Klasse. Als 27. in der Qualifikationsrunde verfehlte sie mit 555 Ringen ihr Ziel unter die besten 16 zu kommen. 19 Ringe fehlten. Auf dem Olympischen Platz vor 2000 Zuschauern gewann Hallenweltmeisterin Elena Richter das Finale gegen die Olympiazweite Lisa Unruh (beide Berlin).

Mit Edelmetall kehrte das Groß Lindower Ehepaar Antje und Falk Just zurück. Beide waren im nichtolympischen Compoundwettbewerb mangels weiterer Bogenschützen aus der Region für Pro Sport Berlin 24 gestartet. Falk Just sicherte sich mit Lars Klinger und Philipp Rosek mit 2067 Ringen den Meistertitel in der Altersklasse Herren. Mit seinen 685 Ringen holte sich Just mit einer zweiten besseren Serie zudem Bronze bei den Mastern.

Antje Just gewann mit Iris Rosek und Claudia Wujecki Silber mit dem Damenteam. Ihre 639 Ringe bedeuteten in der Einzelwertung Rang 18. Mit dem Recurvebogen platzierte sich Falk Just bei den Master unter 86 Teilnehmern als 21.