100 Jahre Beeskower Präzision

Olaf Gardt

Beeskow (MOZ) Einhundertzwanzig Würfe, zur Hälfte in die rechte Gasse, zur anderen Hälfte in die linke Gasse gespielt, dann ist ein Wettkampf im Bohlekegeln absolviert. Auf zwei oder vier Bahnen hat der Sportler sein Können demonstriert. Die Spitzenleute der gut 12 000 Bohle-Kegler in Deutschland weisen ein Ergebnis von mehr als 900 Holz auf. Holz steht für die Kegel die bei den Würfen gefallen sind. Alle Neune sind das Ziel, einen Nachwurf, das sogenannte Abräumen, gibt es beim Bohlekegeln nicht. Wer mehr als 900 Holz schafft, erreicht einen Schnitt von mehr als 7,5 Kegel pro Wurf.

Es gibt genau eine Kegelbahn in ganz Deutschland, auf der noch bessere Ergebnisse möglich sind. Nur in Beeskow wurden schon mehr als 1000 Holz mit den 120 Würfen gekegelt. Der vom Berliner André Franke aufgestellte Bahnrekord liegt bei 1018 Holz. Ein ganz junger Beeskower Kegler ist ihm auf den Fersen. Der erst 15-jährige Sebastian Hahn hat 999 Holz zu Buche stehen. "Wenn der trainiert, müsst ihr Eintritt nehmen", habe Franke über das Beeskower Talent gesagt, berichtet Rudolf Heger.

Heger ist Vorsitzender des 1. KC Beeskow. Am Sonnabend feiert der Verein. 200 Gäste, darunter natürlich die 75 Vereinsmitglieder, werden erwartet. Der Anlass: Seit 100 Jahren gehen die Kegler ihrem Sport in der Kreisstadt nach. Heger hat die ganze Geschichte dazu erforscht. Es war schwierig. "Es gibt keine Hinweise auf die Vereinsgründungen, keine Unterlagen im Archiv, keine Eintragungen beim Amtsgericht, nichts", sagt er.

Aber es gibt eine Zeitungsanzeige aus dem Jahr 1924. Der Kegelclub "Frohsinn 1919" lud zum Kegeln ins Forsthaus ein. 1919 gilt somit als Begründungsjahr des Kegelsports in Beeskow. Nach dem Forsthaus bekam das Schützenhaus eine Kegelbahn, dann folgten zwei weitere in der Gartenstraße. Mit Gründung der DDR begann der Aufbau einen Zweibahnenanlage hinter dem Hotel zur Eisenbahn. In den 1970er Jahren schuf das Volksgut im Schneeberger Weg eine Bahn, die erste in Beeskow mit Aufstellautomatik. Das Gebäude war zuvor ein Hühnerstall. Das heutige Domizil des 1. KC-Beeskow, eine der wenigen Vier-Bahnen-Anlagen überhaupt im Landkreis, wurde von 1983 bis 85 errichtet. "Ein gesellschaftlicher Schwarzbau", schreibt Rudolf Heger in der Kegelsportchronik, die am Sonnabend verteilt wird. Weil es über die staatliche Plankommission kein Material gab, organisierten es die Kegler selbst. Ein Jahr zwischenzeitlicher Baustopp war die Folge. In den 1990er Jahren hat der Verein nach langen Verhandlungen die Bahn von der Stadt übernommen, später auch die neugebaute Bowlingbahn.

Zwei sind im Nationalteam

"Kegeln", sagt Rudolf Heger, "war schon immer ein geselliger Sport." Auch heute trainieren nicht nur die organisierten Kegler und Bowler auf der Bahn. Beide Anlagen können von jedermann gemietet werden. Wichtig ist zudem eine enge Verbindung mit der Gastronomie. Die von Steffen Just bewirtschaftete Sportlerklause gehört praktisch zur Kegelbahn und zu den beliebtesten Gaststätten in Beeskow.

Kegeln ist aber auch Leistungssport. Mit Sebastian Hahn, der die 1000 Holz auf der Heimbahn fest im Visier hat, und Theresa Heger, der Tochter des Vereinschefs, hat der KC Beeskow zwei Nationalspieler in seinen Reihen. Sebastian Hahn hat in seiner noch jungen Karriere bereits sechs Deutsche Meistertitel errungen.

Bleibt zu klären, warum ausgerechnet auf der Beeskower Bohle besonders gut gekegelt werden kann. Rudolf Heger ziert sich lange mit einer Antwort: "Man muss die Bahn sehr gut pflegen."

Wer beim 1. KC Beeskow mitkegeln will, kann sich mittwochs um 17 Uhr zum Training an der Kegelbahn melden.