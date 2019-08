Grünheider spielen heute ersten Heimtest

Roland Hanke

Grünheide (MOZ) Langsam wird es ernst für die Handball-Männer des Grünheider SV. In gut drei Wochen steht das erste Punktspiel der neuen Saison in der Oberliga Ostsee-Spree auf dem Programm – am 31. August in der Löcknitzhalle gegen den Stralsunder HV.

Die ist heute Abend auch Schauplatz des ersten Testspiels der Grünheider. Ab 19 Uhr geht es gegen den Berliner Verbandsligisten KSV Ajax Köpenick.

Nachdem in der bereits Anfang Juni begonnenen Vorbereitung im ersten Monat vor allem Kraft-, Ausdauer- und Grundlagentraining im Vordergrund standen und ab Juli die Intensität mit einem dritten wöchentlichen Übungstag erhöht wurde, geht es nun an den Feinschliff.

Trainingslager folgt

Chef-Coach Frank Morawetz und Co-Trainer Dirk Köhler, die die zweite Saison beim GSV in Angriff nehmen, haben auch ein Trainingslager vom 16. bis 18. August auf den Plan gesetzt. Darin eingebettet sind Testspiele in der Löcknitzhalle gegen die HSG Schlaubetal-Odervorland (Freitag, 19 Uhr) und die SG Narva Berlin (Sonntag, 17.30). Vier Tage später, 20.30 Uhr, gastiert die TSG Lübbenau in Grünheide. Am 24. August, also eine Woche vor dem scharfen Start, folgt mit einem Turnier in Neubrandenburg der letzte Härtetest.

"Wir freuen alle auf die neue Saison", hatte Morawetz bereits zu Beginn der Vorbereitung gesagt. Rang 8, den der lange in Abstiegsgefahr befindliche GSV in der vergangenen Saison noch einfuhr, sei eine gute Motivation. Der Keller sei gebaut, nun soll es den nächsten Schritt geben. Trainer und Team wollen jenen achten Platz verteidigen.