Passt der Pokal-Termin?

Rehfelde (MOZ) Der Kleine schlägt den Großen – darauf hoffen die Fans in vielen Pokalspielen immer wieder. So wird es auch in der 1. Runde des Fußball-Landespokals sein, wenn Grün-Weiß Rehfelde aus der Landesklasse Ost den Oberligisten Brandenburger SC Süd empfängt. Die Partie wird heute um 19.30 Uhr angepfiffen. Mit Rehfeldes Trainer Helmut Fritz sprach Edgar Nemschok.

Herr Fritz, warum spielt Grün-Weiß schon am Freitagabend?

Auf lokaler Ebene gibt es zwei Spiele im Landespokal. Der FC Concordia Buckow/Waldsieversdorf empfängt zu gewohnter Zeit, Sonnabend 15 Uhr, den Regionalligisten Optik Rathenow. Concordia und wir haben uns geeinigt, damit die Fans beide Spiele live verfolgen können.

Wie ist der Stand? Passt der Termin vor dem eigentlichen Saisonstart am 17. August?

Na ja, ein paar Probleme haben wir derzeit schon noch. Ich glaube, ich hätte lieber noch ein wenig länger Vorbereitungszeit gehabt.

Kennen Sie Ihren Gegner?

Wir haben nur mitbekommen, dass der Kader sich sehr verändert hat. Wir haben die Brandenburger auch nicht extra beobachtet. Wir lassen das Spiel auf uns zukommen und werden wie immer unser Bestes geben. Ich habe meinen Männern gesagt, dass wir nichts riskieren werden.

Das heißt also, der Ligabetrieb steht im Vordergrund?

Genau so ist es. Aber trotzdem freuen wir uns auf den Gegner und das Spiel vor hoffentlich zahlreichen Zuschauern.